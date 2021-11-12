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Spor Alman futbolcuya insanlık dışı faul
Spor

Alman futbolcuya insanlık dışı faul

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Almanya - Lihtenştayn maçına yapılan faul damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 08:25:00 -
Alman futbolcuya insanlık dışı faul

Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Almanya - Lihtenştayn maçına yapılan faul damga vurdu. Karşılaşmanın 8. dakikasında Lihtenştayn ceza sahasında yaşanan pozisyon yürekli ağza getirdi.

Lihtenştayn forması giyen Jens Hofer, Goretzka'ya akıl almaz bir faul yaptı. Alman oyuncu, ceza sahasında yerde kaldı ve sağlık görevlileri oyun alanına davet edildi.

Pozisyon sonrası Jens Hofer, kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve Almanya lehine verilen penaltıyı İlkay Gündoğan gole çevirdi.

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