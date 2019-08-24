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Alman akademisyenler, Çorlu’yu mercek altına aldı

Berlin Teknik Üniversitesi ve Arel Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Çorlu’ya gelen akademisyenler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:05
Alman akademisyenler, Çorlu’yu mercek altına aldı

Berlin Teknik Üniversitesi ve Arel Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında Çorlu’ya gelen akademisyenler Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’u ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundular.


Berlin Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülen Ulusötesi Üretim Mekanı (Transnational Production Space) Projesi kapsamında araştırma yapan akademisyenler Çorlu’yu gezerek kent hakkında geniş kapsamlı bilgi aldılar.


Berlin Teknik Üniversitesi’nden Araştırmacı Elke Beyer, Anke Hagemann, Araştırma Görevlisi İlkim Er, Araştırma Ortağı Ina Valkanova ve Arel Üniversitesi Araştırma Ortağı Pelin Olcay’ın katılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, Çorlu’nun kimliği, yıllar içinde gelişimi ve değişimi, sosyo-kültürel yapısı, tarım ve sanayisi, iş olanakları, tarihsel değerleri gibi konular mercek altına alındı.


Akademisyenlerin sorularını yanıtlayan Başkan Sarıkurt, “Birlik, beraberlik ve sevgi temalı projelerimiz ve etkinliklerimizi tüm vatandaşlarımızı ortak paydamız olan Çorlu’muzun altında birleştirmeye ve bütünleştirmeye özen gösteriyoruz. Çorlu Belediyesi olarak hayata geçireceğimiz projelerimizle önümüzdeki 10 - 20 yıl içerisinde kentimiz daha da gelişecek, büyüyecek, adından daha da sık söz ettirecek” dedi.


Vatandaş odaklı belediyecilik


Başkan Sarıkurt ayrıca, “Vatandaş odaklı belediyecilik anlayışı ile gerçekçi, sürdürülebilir politika ve projeler üreterek, kentimizin tarihi, coğrafi ve kültürel zenginliklerini gözeterek güçlü sanayisi ile çevreye duyarlı, tüm hemşerilerimizin yaşamaktan gurur duyduğu bir Çorlu için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.


Çorlu Belediyesi olarak, yerli ve ulusal değerlere önem vereceğiz diyen Başkan Sarıkurt, “Üreten, demokratik, katılımcı, kaynaklarını bilimsel ve doğru kullanan, belediyecilikte lider ve kentimizde yaşayan herkesin ‘İyi ki Çorlu’da yaşıyorum’ dediği bir kent olmak için projelerimizi üretmeye ve kentimiz için hayata geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.


Endüstrinin Çorlu’nun bugünkü ekonomisi için önemi nedir sorusuna yanıt veren Başkan Sarıkurt, “Sanayinin yan kolları beraberinde birçok farklı ticari faaliyet alanları getirdi. Ticari faaliyetlerin yoğun olması haliyle nüfus büyümesini de tetikledi. Sanayinin bu denli gelişmesi ile birlikte taşımacılık, gıda, konaklama, tekstile bağlı giyim ve nüfus artışına bağlı inşaat sektörü ve daha başka pek çok ticari faaliyet alanı şehrimizde gelişme gösterdi” dedi.


‘Kent, sanayi ile paralel gelişti’


Konuk akademisyenlerin, “Endüstrinin şehir üzerindeki etkilerini genel olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna da yanıt veren Başkan Sarıkurt, “Kent sanayi ile paralel olarak büyüyüp gelişti. Farklı sektörlerde istihdam edilebilecek, sanayiye adapte olmuş pek çok kalifiye işgücünün yetişmesini sağlayarak istihdamda ve gelir düzeyinde artış sağladı. Bununla birlikte hızlı büyüme altyapı hizmetlerini devamlı ihtiyaç haline getirdi” diye konuştu.


Çorlu gibi büyük bir ilçenin belediye başkanı olmanın zorluklarını ve gelecek yıllar içinde gerçekleştirmeyi planladıkları projelerden bahseden Sarıkurt, kent hakkında öğretim üyelerine bilgi verdi. İleride Çorlu’yu tekrar ziyaret edeceklerini belirten akademisyenlere Başkan Sarıkurt tarafından Çorlu’ya ait hatıralar hediye edildi.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 16:05
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