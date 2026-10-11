"Allahsızlar" yedi, piyonlar ise bedel ödüyor

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Kadim İstanbul’da büyük vurgunlara imza atan; İBB iştiraklerini soyup soğana çeviren; ihale akıttığı müteahhitlerin villalarına, paralarına çöken çete lideri Ekrem İmamoğlu ve sağ kolu Murat Ongun’un maşa olarak kullandığı isimlerden isyan sesleri yükselmeye başladı. İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan, tepeden gelen talimatla hem gözaltı hem cezaevi süreçlerinde hücrede tutuldukları, tacize uğradıkları, kötü muameleyle karşılaştıkları, yerde yatmak ayrıca soğuk yemek yemek zorunda bırakıldıkları yalanlarını sahneleyen çete üyeleri sabırları tükenince kendilerini kirli algı oyununa alet eden İmamoğlu ve Ongun’a patladı.

UYANMAYA BAŞLADILAR

Haraç ödemekten bıkıp usanan müteahhitlerin feveran ettikleri İmamoğlu’nun yolsuzluk ağında bulunan, koğuşta aldığı sufleyle Vatan Emniyet’te kendisine çıplak arama yapıldığı palavrasını dillendiren Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, 94’üncü duruşmada amiri Ongun’a dönerek, “Arkamızdan Emrah Bağdatlı’yla işler çevrilmiş. Biz 19 aydır tek bir kuruşa leke sürmeden cezaevinde yatıyoruz. Murat Bey size gerçekten gönül koyuyorum. Arkada siz böyle işler yapıyordunuz da bizim haberimiz yok muydu? Ayıp değil mi bize” diyerek tepki gösterdi. Tutuksuz sanık reklamcı Cüneyt Yakut da kendisini rüşvete bağlayan Murat Ongun’a mahkeme salonunda, “Çıkın delikanlı gibi kabul edin, ‘Emrah’la yedik’ deyin bari şu masum insanlar kurtulsun! Ne suçu var bu insanların, Allahsızlar” şeklinde çıkıştı. İtibarları yerle bir olan, tutuklanarak gerek ailelerinden gerek sevdiklerinden uzak kalan piyonların İmamoğlu ve Ongun’u hedef almalarının asrın yolsuzluk davasına yeni yön vermesi ise kaçınılmazlaştı.

YENİ İTİRAFLAR GELEBİLİR

Asrın davasının geldiği aşamayı Akit’e değerlendiren Avukat Sinan Pak ise, şunları söyledi: “İBB’ye yönelik yolsuzluk davasında yeni bir evreye giriliyor. Piyon durumunda bulunan ya da baştan beri kullanılanlar, dayanamayıp İmamoğlu’na ve Ongun’a sitemde bulunuyor. Fatoş Pınar Türker’in Cüneyt Yakut’ın isyanı ortada. Tablo başkalaşıyor. İmamoğlu’na rüşvet veren müteahhitlerin ardından Ongun’un kara para ağında yer alan figürler de dayanamıyor. Bu figürler, kendilerini dışarıda da içeride de kullandırmıştı. Peş peşe yalanlanan çıplak arama, kötü muamele, yerde yatma iddialarını unutmaya imkân yok. Öyle anlaşılıyor ki İmamoğlu’na alet olanların tahammülleri kalmadı. Zaten onun tavırlarına katlanamayanların bir bölümü dile geldi. Bu, yeni itirafların geleceğinin işareti. Vicdanlı olanların kendilerini yanlış eylemlerde bulunmaya yönlendirenleri ortaya koymaları muhtemel. Kendilerine talimatlar, taktikler verenleri ifşa edebilirler. En başından beri şüphelilerin, tutukluların manipüle edildiği ve aynı açıklamaları yapmaya mecbur bırakıldığı şüphesindeyim. İmamoğlu ve arkadaşlarının kuvvetleri kırıldıkça vicdanlı olanlardan yeni ikrarlar duyacağız. Böylece yargılama daha seri olacak ve hakkaniyetli karar çıkacak. Sanıklar, geç kalmadılar. Bunların ek beyanlarda, itiraflarda bulunup İmamoğlu’nun skandallarını afişe etmeleri mümkün. Bunların Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un tüm hatalarını, yanlışlarını anlatmalarıyla hafifletici nedenlerden yararlanmaları için hiçbir mani yok.”