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Spor Hansi Flick’ten Galatasaray maçı öncesi flaş yorum
Spor

Hansi Flick’ten Galatasaray maçı öncesi flaş yorum

Yeniakit Publisher
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Hansi Flick’ten Galatasaray maçı öncesi flaş yorum

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Galatasaray karşılaşması öncesi İstanbul’daki atmosferi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Barcelona’da Getafe karşısında alınan 3-0’lık galibiyetin ardından gözler Galatasaray maçına çevrildi. Hansi Flick, salı günü İstanbul’da çıkacakları Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde özellikle tribün atmosferine hazırlanmaları gerektiğini söyledi.

 

Galatasaray taraftarına dikkat çekti

Hansi Flick, sarı-kırmızılıların taraftar desteğinin karşılaşmada önemli bir faktör olacağını belirterek, “Salı günü Galatasaray ile karşılaşacağız. Dünyanın en gürültülü stadyumunda oynayacağız. Buna hazırlanmamız gerekiyor. Bu Şampiyonlar Ligi, farklı. Şampiyonlar Ligi'ndeki her takım çok iyi” dedi.

 

Osimhen’e övgü

Alman teknik adamın dikkat çektiği bir diğer konu ise Victor Osimhen oldu. Galatasaray’ın hücum gücüne vurgu yapan Flick, “Galatasaray'ın Osimhen gibi harika bir forveti var, gerçekten harika bir kadroları var. Bu maça hazır olmalıyız. Galatasaray'a karşı en iyi futbolumuzu oynamalıyız” diye konuştu.

 

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