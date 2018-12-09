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Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...

Basra Çarşısı’ndan geçtiği sırada etrafını saran kalabalığın sorduğu "Allah Teala’ya dua ediyoruz da, O, bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?" sorusuna "Çünkü, sizin kalpleriniz on şeyden dolayı ölmüş" cevabını veren İbrahim b. Edhem, kulağımıza küpe olması gerek o 'on şey'i sıralamıştır.

09 Aralık 2018 Pazar 12:53
Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...

İbrahim b. Edhem, Basra Çarşısı’ndan geçiyordu. İnsanlar onu bulmuşken etrafına toplandılar ve sordular. Ey Ebu İshak! Allah Teala’ya dua ediyoruz da, O, bizim duamızı kabul etmiyor. Neden?

İbrahim b. Edhem şu cevabı veriyor: “Çünkü, sizin kalpleriniz on şeyden dolayı ölmüş:

 1- Allah’ı bilirsiniz ama O’na kulluk etmezsiniz.

2- Kur’an okursunuz, ama onunla amel etmezsiniz.

3- Muhammed Mustafa’nın (sas) ümmetinden olduğunuzu iddia edersiniz; ama O’nun sünnetiyle amel etmezsiniz.

4- Allah’ın nimetini yersiniz; ama onun şükrünü eda etmezsiniz.

5- Şeytana düşmanlık iddiasında bulunursunuz; fakat onu takip eder ve onun isteğine uygun hareket edersiniz.

6- Cennete girmek iddiasında bulunursunuz; ama onun için hiçbir iş yapmazsınız.

7- Cehennemin hak olduğunu söylersiniz ama ondan kaçmazsınız.

8- “Ölüm haktır” dersiniz; fakat onun için hazırlık yapmazsınız.

9- Yataktan kalkarsınız, insanların kusurlarıyla uğraşırsınız. Ama kendi kusurlarınızı unutursunuz.

10- Ölülerinizi gömersiniz; ama onlardan ibret almazsınız. Allah sizin duanızı nasıl kabul etsin! Haydi, hemen Allah’a karşı işlerini düzene koy ki, Allah da senin bütün hallerini düzeltsin.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 12:53
  1. İbrahim b. Edhem
  2. Basra Çarşısı
  3. Ebu İshak
  4. Allah Teala
  5. Muhammed Mustafa (sas)

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