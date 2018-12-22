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Allah sevgisi

Şair İbrahim Alâattin Gövsa'dan Allah sevgisini anlatan bir şiir...

22 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
Allah sevgisi

Kim çıkarır sabahleyin erkenden,

Dünyamıza ışık veren güneşi?

Gece vakti denizlere serpilen,

Ay doğuyor; kim yapıyor bu işi?

Kışın kuru sandığımız fidana,

Baharda kim yeşillikler giydirir?

Bülbül öter, yuva yapmış ormana,

Bu sedayı ona acep kim verir?

Vatan, millet ne demektir bilmeden,

O sevgiyi kalbinize kim verdi?

Babanızdan güzel bir şey isterken,

Gönlünüze kim koyuyor bu ümidi?

Akşamüstü karanlıklar içinden,

Milyonlarca yıldızı kim parlatır?

İşte bütün bu şeyleri düşünen.

Yapan, eden, yaratan hep Allah’tır.

-İbrahim Alâattin Gövsa

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 13:54
  1. İbrahim Alâattin Gövsa
  2. Allah
  3. Vatan

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