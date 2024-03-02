Allah, senin belanı versin Amerika

Dünyanın başbelası ve terörist İsrail’in hamisi Amerika, bir defa daha soykırımcı siyonistleri korumaya alıp, tepki metni yazılmasına bile engel oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK), İsrail ordusunun Gazze’de insani yardım bekleyen 112 Filistinliyi öldürmesi, 750’sini yaralamasına tepki vermesi ABD tarafından engellendi.

BM’nin New York’taki genel merkezinde yapılan BMGK toplantısında, üye devletlerin Gazze’nin Nablusi Kavşağı’nda insani yardım konvoyuna saldırısına tepki niteliğinde açıklama yapılması konusunda müzakere yürütüldü. Kapalı oturumun ardından bir açıklama yapılmadı.

Ancak içerden alınan bilgilere göre İsrail’e karşı eleştirel açıklamalar içeren müzakere metninin, ABD’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından kabul görmediği belirtildi.

Müzakere metninde, “Konsey üyeleri, İsrail güçlerinin Gazze’nin güneybatısında gıda yardımı bekleyen kalabalık topluluğa açtığı ateş sonucu 100’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 750 kişinin de yaralandığını belirten raporlardan derin endişe duyduklarını ifade ediyor” cümlelerine yer verildi.

Metinde, uluslararası insani hukuka uygun olarak Gazze Şeridi’ndeki sivilleri, hayatta kalmak için “vazgeçilmez olan temel hizmetlerden ve insani yardımdan mahrum bırakmaktan kaçınma” çağrısı yer aldı.

ABD: Gerçeklere sahip değiliz

ABD’nin BM Büyükelçi Yardımcısı Robert Wood, ülkesinin bildiriyi neden desteklemediğini soran basına, “Sahadaki tüm gerçeklere sahip değiliz. Sorun da bu” diyerek soykırıma açıkça sahip çıktıklarını gösterdi. ABD’nin insanların hangi koşullarda öldüğüne dair gerçeğe ulaşmaya çalıştığını iddia eden Wood, adeta tüm görüntülere kör olduklarını belirtip siyonist korumalığı yaptı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO