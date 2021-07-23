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İSLAM Allah kabul etsin Teşrik tekbirleri ikindi namazı ile bitiyor
İSLAM

Allah kabul etsin Teşrik tekbirleri ikindi namazı ile bitiyor

Arefe gününün sabah namazı ile başlayan Teşrik Tekbiri, bugün ikindi namazının farzından sonra zikredilerek bitiyor.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 13:36:00 -
Allah kabul etsin Teşrik tekbirleri ikindi namazı ile bitiyor

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı’nda farz namazları sonrası okunan bir zikirdir. Kurban bayramının bir gün öncesi olan “Arefe” gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar zikredilir.

Farz namazının peşinde, selamdan sonra birer defa; “Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ ilâhe illallâhu vallâhu Ekber. Allâhu Ekber ve lillâhi’l-hamd” diye tekbir almak vaciptir. Buna “TeşrikTekbiri” denir.

Bayramın 4. Günü (bugün) ikindi namazı sonrası bitiyor

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır.

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