Allah için konuş Papa! Vur vur inlesin

Melih Altınok, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili "Bu savaş belki de provoke edildi veya önlenmedi. Kırmızı Başlıklı Kız şablonundan uzaklaşmalıyız. Bu hikâyede Kırmızı Başlıklı Kız iyi, kurt ise kötüdür. Küresel bir şey ortaya çıkıyor ve her şey birbirine dolaşmış durumda" diyen Papa Francesco'nun hakkaniyetli davranmasının takdire şayan olduğunu belirtti. Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Papa Francesco, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili "Bu savaş belki de provoke edildi veya önlenmedi" demiş.

"Kırmızı Başlıklı Kız şablonundan uzaklaşmalıyız. Bu hikâyede Kırmızı Başlıklı Kız iyi, kurt ise kötüdür. Küresel bir şey ortaya çıkıyor ve her şey birbirine dolaşmış durumda" diyen Papa'ya kızan çok.

New York Times başta olmak üzere ABD merkez medyası, kendisini "Putinci" ilan ederken Papa'nın yanlış anlaşılmaktan çekinmeyerek hakkaniyetli davranması takdire şayan.

Putin yumuşayıp Papa'nın Moskova'ya gelme talebine cevap verir ve ona Nobellik bir pas atar mı bilmiyoruz ama küresel medyanın Vatikan'daki pedofili dosyalarını raftan indirmesi an meselesidir, demedi demeyin!"