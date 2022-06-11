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Gündem Alkollü sürücünün arkadaşı, söylediği sözle şaşırttı! Görüyor musun sen şu dallamayı
Gündem

Alkollü sürücünün arkadaşı, söylediği sözle şaşırttı! Görüyor musun sen şu dallamayı

Tekirdağ Çorlu’da bir sürücü, alkollü araç kullanırken bekçilere yakalandı. Sürücünün arkadaşı ise, “Beni bundan sonra yakalayabiliyorsanız yakalayın. 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 12:00:00 -
Alkollü sürücünün arkadaşı, söylediği sözle şaşırttı! Görüyor musun sen şu dallamayı

Tekirdağ Çorlu'da yaya devriye görevlileri, gece yarısı Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzeri Çobançeşme kavşağı mevkiinde bir sürücüyü durdurdu. Olay yerine gelen trafik polisi, sürücünün alkollü olduğunu belirledi.

 

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan işlem yapılırken, arkadaşı ise ekiplere tepki çeken cümleler kullandı. Ceza kesilmesine kızan alkollü sürücünün arkadaşı, “Bundan sonra beni yakalayabiliyorsanız yakalayın. İsterseniz 10 bin lira ceza gönderin, parasında değilim” diye konuştu.

 

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