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Yerel Alkollü sürücüler polisten kaçamadı
Yerel

Alkollü sürücüler polisten kaçamadı

Aydın’ın Efeler ilçesinde alkollü araç kullanımına yönelik denetimlerinde kurallara uymayan 30 sürücüye toplam 69 bin TL idari ceza uygulandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-25 16:11:00 -
Alkollü sürücüler polisten kaçamadı

Trafik güvenliğini artırmak ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak amacıyla Aydın genelinde devamlı olarak gerçekleştirilen trafik denetimleri devam ediyor. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi TOKİ Kavşağı ve İzmir Bulvarı’nda denetimler gerçekleştirdi. Gece boyunca devam eden denetimlerde özellikle alkol uygulamasına ağırlık verilirken, gece boyunca 144 araç kontrol edildi. Denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 30 araca toplamda 69 bin 834 TL idari ceza uygulanırken, 2 araç trafikten men edildi, 4 sürücüye ise trafik güvenliğini tehlikeye atmak maddesinden işlem yapıldı.

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