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Alkollü sürücü kaza yaptı

Bilecik’te alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:49:17 -
Alkollü sürücü kaza yaptı

Bilecik’te alkollü şekilde direksiyon başına geçen sürücü kaza yaptı.


Alınan bilgilere göre, Bilecik’in Bozüyük ilçesinden kent merkezine seyir halinde bulunan İbrahim P. idaresindeki 11 BD 120 plakalı kamyonet, Şelale rampalarında kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan kamyonet yolun sağ tarafında bulunan güvenlik barikatlarına çarparak durabildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, trafik ekipleri alkollü sürücüye gerekli cezai işlemleri uyguladı. Kamyonet olay yerinden çekici yardımı ile çekildi. Trafiğin tek şeritten sağlandığı Bilecik-Bozüyük kara yolunda akış normale döndü.

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