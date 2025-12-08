TSK Suriye’ye üç koldan girdi! Türk askeri Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyinde. "PKK’nın Suriye Kolu Çöküşün Eşiğinde
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin uzun süredir hazırlığını yaptığı kritik hamle nihayet sahaya yansıdı. TSK’ya bağlı zırhlı ve mekanize unsurlar, Suriye topraklarına aynı anda üç ayrı noktadan giriş yaptı: Afrin hattı, Rasulayn bölgesi ve Halep’in kuzeyi… Bu üç koldan giriş, terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması YPG/SDG için adeta “kapanın kapanması” anlamına geliyor.
X sosyal medya platformunda Özgür Adam ismi ile bir paylaşım yapıldı.
Henüz doğrulanmamış habere göre paylaşımda şöyle denildi.
"Türk Silahlı Kuvvetlerinin konvoyları Suriye'ye üç yönden girdi: Afrin, Rasulayn ve Halep'in kuzeyi."
Suriye PKK'sı kafasına mermi yemeden ne silah bırakır ne Suriye ordusuna entegre olur.
Silah bırakmalarını hızlandırmak için vurmak şart oldu...
TSK’nın yeni sevkiyatı da tam olarak bunu gösteriyor. Askerî kaynaklar, birliklerin angajman kurallarını genişletildiğini, gerektiğinde nokta operasyonları ve ani bastırma manevralarıyla örgütün nefesinin kesileceğini belirtiyor.
Verilen haber doğruysa PKK’nın Suriye yapılanması için geri sayım başladı.
MSB'DEN AÇIKLAMA GELDİ
YPG terör örgütüne bağlı SDG'nin, 10 Mart'ta imzalanan anlaşmaya rağmen Suriye hükümetine entegre olmayı geciktirmesi, Suriye'de gerilimi arttırdı ve "bir operasyonun yakın olduğu" iddialarını gündeme taşıdı.
Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu’nun 5-6 Aralık’ta Suriye ziyareti yapması da bu iddiaların artmasına sebep olmuştu.
Medyada yer alan iddialara MSB'den yanıt geldi. Cumhuriyet’e konuşan MilliSavunma Bakanlığı kaynakları, “Rutin faaliyet, onun dışında bir şey yok” açıklamasını yaptı.
