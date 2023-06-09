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Yerel Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkarınca yaka paça dışarı atıldı
Yerel

Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkarınca yaka paça dışarı atıldı

Yeniakit Publisher
2023-06-09 21:21:00 - 2023-06-09 22:02:02
Alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkarınca yaka paça dışarı atıldı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde alkollü girdiği kafede kadına zorluk çıkarınca yaka paça dışarı atıldı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, girdiği kafede kadına zorluk çıkarınca çalışanlar tarafından yaka paça dışarıya atıldı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Çark Caddesi üzerinde bulunan kafeler sokağındaki bir kafede meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen bir şahıs, akşam saatlerinde kafeye girdi. Burada bir kadına zorluk çıkardığı öne sürülen şahıs, kafe çalışanları tarafından yaka paça dışarıya atıldı.

O anlar ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın kafeden dışarıya çıkarılarak uzaklaştırıldığı anlar yer aldı.


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