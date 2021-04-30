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Gündem Alkol yasağı kalktı mı kalkmadı mı? Alkol yasağı kaldırıldı mı? Alkol serbest mi?
Gündem

Alkol yasağı kalktı mı kalkmadı mı? Alkol yasağı kaldırıldı mı? Alkol serbest mi?

Son dakika haberine göre, tam kapanma uygulamasıda tekal bayileri kapar almasına karar verildi. Tekel bayiilerinin kapalı kalması kafayı alkol ile bozanlar tarafından kara propaganda malzemesi edildi. Alkolün sağlığa zararı bilindiği helde gecesi gündüzü alkol olanlar, insan fıtratı için zararlı olan alkolün tam kapanmada serbest olması için adeta yırtındılar. Sosyal medya üzerinden alkol yasağının kaldırıldığı haberleri dolaşırken, İçişleri Bakanlığından alkol yasağına ilişin açıklama gledi. Peki alkol yasağı kalktı mı? Alkol yasağı kaldırıldı mı? Alkol serbest mi?

Yeniakit Publisher
2021-04-30 14:08:00 - 2021-04-30 14:09:11
Alkol yasağı kalktı mı kalkmadı mı? Alkol yasağı kaldırıldı mı? Alkol serbest mi?

Allah tarafından yasaklanan alkolün 17 günlük tam kapanma günlerinde serbest olması için malum çevreler adeta yırtınıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından, "Alkol yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun." ifadelerini paylaşmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada alkol satışı yasağının kalkması ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu açıklamada resmi kurumlar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi belirtildi. 

Alkol yasağı kalktı mı kalkmadı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur." 

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Yorumlar

fevzi

bırakın zıkkımlansınlar kendi kendini cezalandırsınlar bilmiyorlar mı kıt akıllı mı bunlarvücüda keseye. ailesine ve bütün kötülüklerin anası oldugunu
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