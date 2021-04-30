Alkol yasağı kalktı mı kalkmadı mı? Alkol yasağı kaldırıldı mı? Alkol serbest mi?

Allah tarafından yasaklanan alkolün 17 günlük tam kapanma günlerinde serbest olması için malum çevreler adeta yırtınıyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından, "Alkol yasağı kalkmıştır, herkese hayırlı olsun." ifadelerini paylaşmıştı. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamada alkol satışı yasağının kalkması ile ilgili bilgi verildi. Söz konusu açıklamada resmi kurumlar dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesi belirtildi.

Alkol yasağı kalktı mı kalkmadı mı?

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzısıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur."