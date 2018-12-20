THY- Euroleague
0553 313 94 23

Alkol meme kanseri yapıyor

Araştırmacılar bas bas bağırarak duyurmaya çabalıyor. Lütfen kulak verin..

20 Aralık 2018 Perşembe 16:21
Alkol meme kanseri yapıyor

Meme kanseri riskini artıran ve ispatlanan şey alkoldür. İngiltere'de yeni yapılan bir araştırmada bir kadeh içkinin 1000 kadın üzerindeki meme kanserini artırma etkisi görüldü.. Her içki sonrası bu risk artıyor. Alkol vücudumuz için bir toksindir. Bilim, bas bas bağırıyor kulak verin.

Her meyve ve sebze yıkanması gerektiğini herkes biliyor. Yapılan araştırmalarda böcek ilaçlarının özellikle hava, su ve gıdalar içine karışmasıyla parkinson, meme kanseri, alzheimer gibi hastalıkların oluşmasına olumsuz anlamda büyük katkısı oluyor. Fakat meyve ve sebzeleri daha fazla temizlemek adına ortaya çıkan kimyasallardan uzak durun. Duru su ile yıkayın.

Ayrıca evde yer alan plastik perdeler, duş perdeleri, yatak kılıfları gizli koku yayar.. Bu koku yuzünden birkaç derin nefes ile sersemlemiş ve uykulu bir hale bürünebilirsiniz. O halde evinize olur olmaz plastik malzeme sokmayın.

Kurşun kemiklere yerleşir ve içindeki kalsiyumu emerek yok eder. Sonrasında özellikle kadınlarda kurşun yüklü kemikler zayıflar ve kolayca zarar görebilir. Menopoz sonrası incelmeye başlayan kemiklerde toksik metal kan basıncını artırır ve muhtemelen nörolojik, böbrek sorunlarının çıkmasına yol açar..

Kalsiyum, D vitamini ve düzenli egzersiz kemik kaybını yavaşlatır ve kemiklere yerleşen kurşunun hareket kabiliyetini azaltır. Ev içinde havada uçuşan kurşun içeren tozlarla ıslak paspas veya iyi bir vakuma sahip süpürge ile başa çıkılabilir.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 16:21
  1. alkol
  2. alkolün zararları
  3. meme kanseri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme" suçundan iddianame
    1. Fenomenlere "uyuşturucuyu özendirme"..
    2. Altın fiyatları
    3. Okulun istinat duvarı çöktü
    4. Köprü üzerinde toplanıp, kayıp..
    5. İTO 2019 İş Programı ve Bütçe..
    6. Sosyal medya üzerinden dolandırıcılık..
    7. Diyarbakır'daki terör operasyonu
    8. Cezaevinde olay! Gardiyanlar yaralandı
    9. Terör örgütü ABD'ye yalvardı!
    10. Erzincan’da tarihi eser kaçakçılığı..
    11. PFDK'den 8 Süper Lig kulübüne ceza
    12. Posof'un "içi dışı kırmızı" elması..
    13. "KOBİ'lere Girişimcilere Sağlanan..
    14. Perinçek nokta atışı yaptı! 'İYİ Parti..
    15. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    16. MKE Ankaragücü'nde Eryaman Stadı..
    17. Fon sıkıntısı WFP'yi Filistinlilere..
    18. Putin gazetecilerle buluştu
    19. "ByLock" kullanan eski polislere hapis..
    20. Afganistan'da 5 sürücü kaçırıldı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Dev şirkete kayyım atandı
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    Vehbi Koç ‘Allah’ denmesinden rahatsız olmuş!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Son günlerin tartışılan konusuna Diyanet son noktayı koydu: Kur'an Allah kelamı!
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'
    Kremlin'den Türkiye açıklaması! 'Türkiye, Rusya'nın sırlarını ABD'ye...'