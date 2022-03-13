Alkol belası yine yuva yıktı! ‘Alkol yasaklansın’ diyen bir laikçi solcu bulamazsınız!

Konya’nın Çumra ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen bir kişi dehşet saçtı. Hüseyin K. (54) almış olduğu alkolün etkisiyle yanında bulunan tabanca ile aynı mahallede yaşayan Hamit Çelik (47) ve oğlu O.C.Ç. (8) ile Fehmi Türk (61) ve oğlu Memduh Türk’ü (28) yaraladı.

Laikçi yobazlar ‘alkol yasaklansın’ diyemiyor

Aslında kadın cinayetlerinin asıl baş sorumlusu olan alkolü en çok tüketen kesim ‘laikçi yobaz’lar, sürekli ‘kadın cinayetleri’ üzerinden AK Parti hükümetini hedefe koyarken hiçbirisi de çıkıp ‘alkol yasaklansın’ diyemiyor.

4 yaralıdan 2’si hayatını kaybetti

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çumra Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Fehmi Türk ve Memduh Türk yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Saldırgan yakalandı

Öte yandan olayı gerçekleştiren şüpheli Hüseyin K. jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Katil zanlısı ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.







