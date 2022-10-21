Aliyev'den mesaj: Elimizden geleni yapacağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan sınırları dışında yaşayan Azerbaycanlıların sayısının ülkede yaşayanlardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyleyerek, "Kaderin hükmüyle devletimizden ayrı düşen Azerbaycanlılara yardım etmek, onların gelişmesi, Azerbaycan dil, kültür ve geleneklerini korumaları ve kendi tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Baghdad Amreyev'i kabulünde yaptığı konuşmada Azerbaycan olarak Türk dünyasının birliğini güçlendirmek için mümkün olan her şeyi yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Aliyev, Türk dünyasının TDT üyesi ülkelerin sınırlarından kat kat büyük olduğunu vurgulayarak geniş dünya coğrafyasında yaşayan Türkçe konuşan halkların temsilcileriyle ilişkilere ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Azerbaycan olarak TDT üyelerinin birliğini güçlendirmek için her şeyi yapacaklarını, dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan on milyonlarca kan kardeşlerini destekleyeceklerini ifade eden Aliyev, "Azerbaycan sınırları dışında yaşayan Azerbaycanlıların sayısı Azerbaycan'da yaşayanlardan birkaç kat daha fazladır. Onların güvenliği, hakları ve esenlikleri bizim için büyük önem taşımaktadır. Biz, kaderin hükmüyle devletimizden ayrı düşen Azerbaycanlılara yardım etmek, onların gelişmesi, Azerbaycan dil, kültür ve geleneklerini korumaları ve kendi tarihi vatanlarıyla bağlarını hiçbir zaman koparmamaları için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Türk devletlerinin tüm liderlerinin, bu veya diğer ülkelerdeki kardeşlerinin haklarının sağlanmasına büyük önem verdiğini de bildiğini anlatan Aliyev, "Bu nedenle önümüzdeki yıllarda, kaderin hükmüyle TDT üyesi ülkelerin sınırları dışında yaşayan kardeşlerimizin hakları, güvenlikleri ve milli kimlikleri konularını teşkilat kapsamında ciddi şekilde müzakere etmemiz gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.