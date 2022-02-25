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Dünya Aliyev, 'Batı'yı uyardı: Bir işe yaramaz
Dünya

Aliyev, 'Batı'yı uyardı: Bir işe yaramaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının bir işe yaramayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-25 01:23:00 -
Aliyev, 'Batı'yı uyardı: Bir işe yaramaz

Moskova’da gazetecilere demeç veren Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi ve Rusya'ya yönelik yaptırımlara ilişkin konuştu.

"Rusya’ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor"

Batılı ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkisiz olacağını düşündüğünü belirten Aliyev, Rusya’nın yeni yaptırımlara karşı mukavemet göstereceğini söyledi.

Rusya’nın potansiyeli, coğrafyası ve kabiliyetini öne çıkararak her türlü yaptırıma karşı dirençli olduğunu söyleyen Aliyev, "Bu benim kişisel görüşüm ve Rusya’ya daha önce uygulanan yaptırımlar da bunu kanıtlıyor" dedi.

"Yaptırımlar Rus üreticilere yaradı"

Yaptırımların etkisiz olacağı konusunda pozitif olduğunu açıklayan Aliyev, "Yaptırımlar aslında Rus üreticilerin ithalata bağımlılıklarını azaltmasına yardımcı oldu" dedi.

Batı’nın 'Rus ekonomisine elbette darbe indireceğini' söyleyen Aliyev, Putin’in harekat kararını verirken muhtemelen bunu da hesaba kattığını düşündüğünü ifade etti.

"Bu uzun bir sürecin başlangıcı"

Aliyev, askeri operasyonla ilgili ise "Tahmin etmek zor ama açıkçası bu uzun bir sürecin başlangıcı. Açıkçası, Rusya devlet başkanı (Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlığını tanıma) kararını verdiğinde, sanırım bu sürecin uzayacağını anladı" dedi.

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