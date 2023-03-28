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Dünya Aliyev Batı ülkelerine ateş püskürdü: Hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz
Dünya

Aliyev Batı ülkelerine ateş püskürdü: Hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz

Yeniakit Publisher
2023-03-28 17:34:00 -
Aliyev Batı ülkelerine ateş püskürdü: Hiç kimse bizimle bu dille konuşamaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan'a karşı tutumlarını eleştirdiği Batı ülkelerine tepki göstererek, "Hiç kimse bizimle bir ültimatom diliyle konuşamaz." dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Fransa başta olmakla bazı Batı ülkelerinin Azerbaycan karşı tutumunu eleştirerek, "Hiç kimse bizimle bir ültimatom diliyle konuşamaz. Bunu 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a, savaştan sonraki 2,5 yılda da Ermenistan'ın koruyucularına kanıtladık." dedi.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan işgalinden kurtarılan Laçın'a cumhurbaşkanı temsilcisi atadığı Masim Memmedov'u kabul etti.

Kabulde yaptığı konuşmada, işgal döneminde Laçın'da Ermenistan tarafından alt yapı ve çevreye büyük zarar verildiğini hatırlatan Aliyev, ilin bazı kısımlarında ise yasa dışı iskanın hayata geçirildiğini belirtti.

Aliyev, Laçın'da da kapsamlı imar ve ihya çalışmaları başlattıklarını, topraklarını terk etmek zorunda kalan vatandaşların kısa zamanda bölgeye döneceğini, onlara Azerbaycan devletinin rahat yaşam koşulları sağlayacağını kaydetti.

Yıllarca yürütülen müzakere sürecinde arabulucuların Laçın'a farklı bir yaklaşım sergilediğini, Ermenistan'ın ise Laçın'ı Azerbaycan'a asla geri vermek istemediğini hatırlatan Aliyev, "Uluslararası arabulucular, AGİT Minsk Grubu aslında müzakereler yürüterek bu işgali pekiştirmeye çalışıyordu. Şimdi her şey netleşti. Fransa'nın Azerbaycan'a karşı haksız ve olumsuz tavrı tesadüfi değil. İşgal döneminde bu tavırlarını perdelemek, bizi yanıltmak istiyorlardı." dedi.
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Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan bu yana geçen 2,5 yılda Azerbaycan'a karşı çirkin bir kampanya yürütüldüğünü belirterek, "Tüm bunlar göz önündedir. Avrupa Parlamentosunun Azerbaycan'a karşı kabul ettiği bazı kararlar Ermeni yanlısı, rüşvetçi ve Azerbaycan karşıtı grubun ürünüdür ve burada başrolü Fransız milletvekilleri oynuyor." şeklinde konuştu.

Bazı Batılı ülkelerin Azerbaycan karşı tutumunu bugünkü kadar olmasa da işgal döneminde de hissettiklerini dile getiren Aliyev, "Ülkelerin bu kadar iki yüzlü ve yalancı olabileceğini hayal bile edemezdik. Bunlar insanın yüzüne karşı bir şey söyleyip arkasından başka bir şey yapabilirler." ifadelerini kullandı.

Aliyev, 2. Karabağ Savaşı'ndan sonra geçen 2,5 yılda tüm dünyanın her şeyi gördüğünü kaydederek, "Azerbaycan karşıtı güçler de bizim güçlü irademizi gördüler. Bizim irademizi kimse etkileyemez. Hiç kimse bizimle bir ültimatom diliyle konuşamaz. Bunu 2. Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'a, savaştan sonraki 2,5 yılda da Ermenistan'ın koruyucularına kanıtladık." diye konuştu.

 

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