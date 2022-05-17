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Gündem Alın size bir Ümit Özdağ daha! Davutoğlu'nun partisi oy oranlarını açıkladı
Gündem

Alın size bir Ümit Özdağ daha! Davutoğlu'nun partisi oy oranlarını açıkladı

Açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı aratmayan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-17 16:51:00 -
Alın size bir Ümit Özdağ daha! Davutoğlu'nun partisi oy oranlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhaliflerle işbirliği yapan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nde Genel Başkanlığını yapan Selçuk Özdağ açıklamalarda bulundu.

Irkçılıkla gözünü karartan Zafer Partisi'nin faşist Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın "baraj gibi problemimiz" yok şeklindeki ifadelerine benzer cümleler kullanan Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi'nin oylarıyla ilgili konuştu.

"Aç tavuk kendini buğday ambarında sanır" atasözünü akıllara getiren açıklamalarında Özdağ şunları söyledi:

Çok rahat şekilde yüzde 7-8 oy potansiyeli yakaladığımızı gözlemliyoruz. Oylarımızın yüzde 90'ı AKP'den. Baraj kaygımız yok"

 

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