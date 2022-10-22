Alın size Batı medeniyeti! Alkolik kadın taraftarlar yaptı yapacağını
İngiltere'de futbol maçı nedeniyle iki ayyaş kadının kavgaya tutuşması sosyal medyada gündem oldu. Batı medeniyetinin kokuşmuşluğunu gözler önüne seren görüntüler oldukça ses getirdi.
İngiltere Premier Lig'in 12. Haftasında Leicester City, sahasında Leeds United'ı konuk etti
Leicester City mücadeleyi 16. Dakikada Koch (kendi kalesine) ve 35. Dakikada Barnes'ın attığı golle 2-0 kazandı.
Bir barda maç izleyen Leicester City ve Leeds United taraftarı iki ayyaş kadının kavgaya tutuşması sosyal medyada gündem oldu. Batı medeniyetinin kokuşmuşluğunu gözler önüne seren görüntüler oldukça ses getirdi.
Premier Lig'de Leicester City 11 maçta topladığı 8 puanla 19. sırada yer alıyor. Leeds United ise 10 maç sonunda 9 puanla 16. sırada.