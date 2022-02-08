'Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir' Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri Hakk'a yürüdü!

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Seyyid Muhammed Raşid Erol Hazretleri'nin vefatına kadar 23 yıl boyunca Menzil'de kalıp, hizmetini yapan Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri Hakk'a yürüdü.

Menzil'den ayrıldıktan sonra vefatına kadar Konya’daki dergâhında yaşayan Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri, 80 yaşındaydı.

Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri'nin vefatından sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca, "Büyük kutuplardan Seyyid Muhammed Râşid Erol Hazretleri’nin hulefâsından büyük velî Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri’nin vefât haberi bizi büyük bir hüzne ğark etmiştir." dedi.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak ise Seydâ Muhammed Konevî Hazretleri'nin vefatına ilişkin şunları söyledi:

İman, aşk ve vecd yolunun mimarlarından Seyda Muhammed Konevî Hazretleri de geride hoş sadalar ve binlerce talebe bırakarak Ahiret’e irtihal eyledi. Makamı ali, mekanı cennet olsun.

Siyer Vakfı Kurucusu Araştırmacı Yazar Muhammed Emin Yıldırım da şu mesajı paylaştı:

Son zamanlarda en çok zorlandığım şey âlimlerimizin vefatları üzere taziye mesajı yazmak... Gidenler kervanına şimdi Seyda Muhammed Konevî hazretleri de katıldı. Allah (cc) rahmet eylesin. Mekânı cennet, makamı âlî olsun. Mevla sevenlerine sabır-ı cemil ihsan eylesin....



