Alıç nedir nerede yetişir faydaları nelerdir?

Pazarlarda, manavlarda tezgahları süslemeye başlayan alıç sağlık için son derece faydalıdır. Peki, bu besleyici meyve neden bu kadar önemli? Alıç meyvesi nerede yetişir?

Alıç nedir?

Gülgiller familyasında yer alan alıç sağlık açısından son derece faydalıdır. Ülkemizde de ormanlarda doğal olarak yetişen alıç, özellikle sirke olarak tüketilir.

Alıç meyvesinin faydaları nelerdir?

Antioksidan yönünden zengin olan alıç hücrelerin genç kalmasına yardımcı olur.

Yapılan bilimsel çalışmalar alıç meyvesinin birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik taşıdığını kanıtlamıştır.

Alıç meyvesi ölçülü ve düzenli tüketildiğinde tansiyonu dengeler.

Bilimsel çalışmalar alıç meyvesinin kötü kolesterolü düşürdüğünü ispatlamıştır.

Lif yönünden zengin olan alıç sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı ortadan kaldırır.

İçerdiği vitamin ve minareller sayesinde alıç saç dökülmesinin önüne geçer.

Düzenli ve dengeli tüketiminde alıç stresten arındırır.

İçerği sayesinde alıç kalp ve damar sağlığını korur.