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Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesinin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor.

11 Haziran 2019 Salı 12:37
Aliağa Belediyesinin her ay bir kitap kampanyası devam ediyor

Aliağa Belediyesinin “Oku, Okut” projesi kapsamında sürdürdüğü her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla devam ediyor. Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya kapsamında Aliağa Kent Kitaplığının altıncı yayını ’Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları 2. Cilt’ haziran ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.



Kitapta; Aliağa’da bulunan antik kentler içinde, tarihte “Apollon Tapınağı” ile bilinen “Gryneion” ve “toprak heykelcikleriyle” arkeoloji dünyasını şaşırtan “Myrina” antik kentlerinin arkeolojik kültür mirası okuyucuya aktarılıyor. Arkeoloji ve bilim dünyasına uzun yıllar hizmet edecek olan eser akademik bir dille hazırlandı. Doç. Dr. Murat Çekilmez, Dr. Emel Dereboylu Poulain ve Dr. Emre Erdan’ın editörlüğünü üstlendiği “Myrina ve Gryneion, Arkeolojik Yüzey Araştırmaları, Son Araştırmalar ve Disiplinler Arası Çalışmalar, 2.Cilt” adlı kitap da yüzey araştırmaları sırasında bulunan arkeolojik kültür varlıklarının tespitiyle ilgili makaleler, Gryneion’daki Apollon tapınağı ve çevresinde yapılan jeofizik araştırmaları gibi çok sayıda önemli bilgiler yer alıyor.



446 sayfalık


Akademi dünyasının kısa sürede ilgisini çeken 446 sayfalık başucu niteliğindeki dev eserde ilk ciltte İngilizce olarak yayımlanan makaleler Türkçe olarak yayımlandı. Myrina ve Gryneion antik kentlerinden çıkan seramikler üzerinde çalışmalar yapıldı ve bu çalışmaların sonuçları okuyucuya aktarıldı. Gryneion’daki bitkiler ve florayla ilgili araştırma kitapta yer aldı. Uzman akademisyenler tarafından yapılan çalışmalar ile sikkesinden seramiğine, mimari malzemeden heykeltıraşlığa kadar birçok önemli bilgi Myrina ve Gryneion 2 kitabında okuyucuya sunuldu.



Kitap Hilal Masa’da ücretsiz


Aliağa Belediyesinin kültür yayınları kapsamında yeniden dağıtıma çıkan kitabı okurlar ücretsiz olarak edinebilecek. Kitapseverler haziran ayının kitabını merkez hizmet binasında faaliyet gösteren Hilal Masa’dan ücretsiz olarak talep edebilecek. Ayrıca Aliağa dışında ikamet eden vatandaşlar da Aliağa Belediyesi resmi internet sayfası e-belediye-yayınlarımız bölümünden kitabı okuyabilecek ya da PDF olarak indirebilecek.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:37
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