Ali Tarakcı'ı hakkında sosyal medya kararı
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Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.
Sosyal medyada "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek." şeklinde paylaşım yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına erişim engeli kararı verildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince "Çok önemli bir bakan cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı'nın sosyal medya hesabına yönelik erişim engeli kararı alındı.
Kararın gereğinin yerine getirilmek üzere Siber Güvenlik Başkanlığına iletildiği öğrenildi.