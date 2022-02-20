Ali Rıza Demircan Hoca'dan sapkınlıkla mücadele için Diyanet'e çağrı! Neden hutbelerde yer verilmiyor?

Eşcinsel sapkınlığın meşrulaştırıldığı bu dönemde vatandaşların bilinçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Demircan, Diyanet'in bu konuda harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

''Soralım, biz milletimizin gençlerine eşcinselliğin haramlığı ve zararlarını öğretiyor muyuz?'' diyen Demircan şunları söyledi;

''Diyanetin bir asırlık geçmişinde bir eşcinsellik hutbesi okutulmuş mudur? Bir kürsü dersi yapılmış mıdır? İlahiyat ve tıp fakültelerimizde bir doktora tezi hazırlanmış mıdır?

Onlarca yıldır ne faiz hutbesi, ne eşcinsellik hutbesi ne de işkence hutbesi var. İlgililer ve yetkililer imanlarını nasıl kurtaracaklar?

Müslümanların, gençlerin gittikleri Cuma namazlarında, Cuma hutbelerinde bile zina ve eşcinsellik haramlarına değinilmiyorsa onlar ve onları uyarmayan başta Diyanet ve İlahiyat hocaları olmak üzere ilgili yetkililer mânen büyük tehlike altındadır

Eşcinsellikle mücadeleyi de Recep Tayyip Beyden mi bekliyoruz?

Kültürel alanda muhalefet bile olamadık ama olsun, 20 yıldır siyaseten iktidardayız ya, eşcinsellikle mücadeleyi de Recep Tayyip Bey kardeşimizden bekleyebiliriz!

Zerre kadar şüphe etmiyorum; Recep Tayyip Bey, takip edeceği bir emir verse, Diyanet eşcinsellik konusunda hutbeler hazırlar.

YÖK de devreye girer, İlahiyat ve Tıp Fakültelerimizde yüksek lisans ve doktora tezleri hazırlatılır.

TRT, ATV, Kanal 7 ve benzeri kanallarımızda eşcinsellik karşıtı filmler bulunur ve yayınlanır.

Maddî ve manevî konumlarımızı, siyasetin belirlediğine inandığımız için siyasî liderlerin buyruğunu Allah’ın buyrukları üzerine çıkardık.

Düşünüyorum da, günahların en azîmi olan Allah’a ortak koşmak bundan başka nedir ki?

LGBTİ seviciler Diyanet'i hedef almıştı

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşcinsel sapkınlığın İslam'da kabul edilmediğini belirten Cuma hutbesi verilmişti.

LGBTİ sevici barolar ve bazı kesimler, Diyanet'i ve Başkan Erbaş'ı hedef alarak suç duyurusunda bulunmuştu.