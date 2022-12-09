Ali nazik tarifi: Bu yemeği yapmak hem kolay hem lezzetli! Orjinal, etli, kuşbaşılı, kıymalı Alinazik nefis yemek tarifleri!

Gaziantep'e ait olan bu enfes yemek hem görünüşü hem de lezzetiyle gönüllere taht kuruyor. Sofralarınız gözdesi olacak alinazik tarifini kesinlikle denemelisiniz. İşte Google'da en çok aranan tarifler...

Ali Nazik Tarifi ve Malzemeleri: Kuşbaşılı Ali Nazik Nasıl Yapılır?

Ali Nazik Kebabı Tarifi İçin Malzemeler

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

Diğer Malzemeler;

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

Yöresel lezzetlerden biri olan Etli AliNazik kebabını evinizde kolayca hazırlamak ister misiniz? Antep usulü ali nazik, altta çıtır çıtır..

Ali Nazik Kebabı Tarifi Nasıl Yapılır?

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. İnce ince doğrayın. Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın. Tuzunu ayarlayın.

Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün. Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin. Daha sonra tereyağını ilave edin. Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin. Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak. Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz. Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın.Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun. İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

Orjinal ali nazik tarifi

Evde zahmetsiz ve kolay şekilde yapıp tadına doyamayacağınız muhteşem lezzeti biz de sizler için haberimizde derledik. İşte lokum gibi etin közlenmiş patlıcanla buluştuğu muhteşem tarif...

ALİ NAZİK TARİFİ

Malzemeler:

400 gram süzme yoğurt

3-4 adet kemer patlıcan

Tuz

2-3 diş sarımsak

500 gram dana kuşbaşı

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz, karabiber, pul biber, kekik

Yarım su bardağı su

2 yemek kaşığı domates sosu (isteyen 1 yemek kaşığı salça kullanabilir)

Ali Nazik Kebabı kolay nasıl yapılır?

Patlıcanları közleyip, kabuklarını temizleyin. İnce ince doğrayın. Soğuduktan sonra, ezilmiş sarımsak ve süzme yoğurtla beraber iyice karıştırın.

Tuzunu ayarlayın. Diğer taraftan etleri yıkayıp, suyunu süzdürün. Pişirme kabına alarak kısık ateşte, tencerenin kapağı kapalı bir şekilde etlerin bırakmış olduğu suyu çekmesini bekleyin.

Daha sonra tereyağını ilave edin. Tuz hariç, baharatları ve domates sosunu ilave edin. Mutlaka sıcak su ekleyin. Çok sulu olmayacak, sadece koyu kıvamlı bir sosumuz olacak. Etlerin pişme süresi uzarsa, sık sık kontrol edip gerekirse tencerenin dibi tutmaması için az az sıcak su ilave edebilirsiniz. Pişen etlere, son olarak tuzu ilave edin ve ocaktan alın. Servis tabağına önce patlıcanlı harç, üzerine ise etleri koyun. İsteğe göre süsleyerek, servis edebilirsiniz.

ALİ NAZİK KEBABI TARİFİ:

Malzemeler

5 adet közlenmiş patlıcan

Yarım kilo kuş başı doğranmış et

2 kase yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI

Patlıcanları fırında közleyerek kabuklarını güzelce soyun ve ince ince doğrayın. Daha sonra etleri kaynayan suyun içerisinde haşlayarak, kenara alın. İnce doğradığınız patlıcanların içerisine yoğurdu ve tuzu da ekleyerek karıştırın. Patlıcanları karışımı servis tabağına alarak haşlanan etleri de üzerine ekleyin. Bir tavada tereyağı ve pul biberi eritip üzerine gezdirebilirsiniz.

ALİ NAZİK PÜF NOKTALARI

Evinizde közlenmiş patlıcanlarınız yoksa, yağlı kağıtla fırında da közleyebilirsiniz. Patlıcanınızı közlerken, üzerine çatal yardımı ile delikler açmalısınız.

Sosunuza ekleyeceğiniz suyun sıcak olmasına dikkat etmelisiniz.

Etleri kontrollü bir şekilde pişirmelisiniz.

Ali Nazik (Yazdan Kalma Közlenmiş Patlıcanları Değerlendirelim) Tarifi İçin Malzemeler

4 adet iri patlıcan (buzluktaki közlenmiş patlıcanlar olur)

1. 5 su bardağı az sulu yoğurt

200 gr. Kıyma

2 adet sivri biber (arzuya göre yazdan kalma menemenliği kulanabilirsiniz)

1 adet orta boy soğan

1 adet büyük domates (yada domates konserversi)1 yemek kaşığı salça (konserve kulanacaksanız gerek yok)

1 çay bardağı Ilık su

2 diş sarımsak

Tuz, karabiber, pul biber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Süslemek için;

Maydanoz

Ali Nazik (Yazdan Kalma Közlenmiş Patlıcanları Değerlendirelim) Tarifi Nasıl Yapılır?

Yazdan kalma buzlukta patlıcan közlemeniz varsa onu bu tarifte kullanabilirsiniz. Eğer yoksa benim gibi fırında 200 derecede közleyebilirsiniz, yada ocağın üstünde yada atesin üstünde tercih size kalmış. Eğer közlenmiş kullanacaksanız tavada bir iki çevirin ve soğutun tekrar. Fazla sulu olmasın. Patlıcanları soyun ince ince doğrayın ve çatalla ezin. Rendelenmiş sarımsakları ve yoğurdu ilave edin, damak zevkinize göre tuz ilave edin ve karıştırın. (Patlıcanlar soğumuş olacak) Teflon bir tavaya küçük küçük doğradığınız soğan ve biberleri sıvı yağında kavurun hafif ve kıymayı da ekleyerek birlikte kavurmaya devam edin. Kıyma da kavrulunca küçük küçük kestiğiniz domatesleri ve salçayı ekleyin üzerine suyu da dökerek güzelce karıştırın. Eğer konserve domates kullanacaksanız salçaya gerek yok bence :) malum mevsim domatesleri pek renk ve tat vermiyor o yüzden ben salça da kulandım. Pişince baharatlarını da ekleyin ve karıştırın. Kıymamız sıcak patlıcan harcımız soğuk olacak Servis tabağımızın ortasına kıymalı harçtan kenarlarına da patlıcanlı harçtan yerleştireceğiz. Arzuya göre ince ince kıyılmış maydanozla servis yapabilirsiniz.