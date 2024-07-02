  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Suriye'de ortalık karıştı! İHA ile savaş uçağı birbirine girdi

Milletvekili olmuş ama… Mahmut Tanal İl Müftüsü’nün önünü kesti, hesap sormaya kalktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD ile diyalog sürecini yeniden başlatacaklarını belirtti

2 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

2 Temmuz 1955: Fatma Seher Erdem'in (Kara Fatma) vefatı (Kuvayı Milliye Kahramanı)

İki yolcu otobüsü çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Rusya, Batı ülkelerini suçladı! "İstanbul'da Ukrayna krizi çözüme çok yakındı"

Siyonistlerin düzenlediği saldırılarda çok sayıda Filistinli şehit oldu

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Mustafa: Türk bayrağı bizim için de kutsaldır

Yemen'deki Husiler geri adım atmıyor! 4 gemiyi vuruklarını açıkladılar
Spor Ali Koç’tan Okan Buruk’a darbe! Uğurlu yerini kaptı
Spor

Ali Koç’tan Okan Buruk’a darbe! Uğurlu yerini kaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-02 11:42:00 - 2024-07-02 11:44:52
Ali Koç’tan Okan Buruk’a darbe! Uğurlu yerini kaptı

Avusturya kampı için yola çıkmaya hazırlanan Ali Koç'tan flaş bir karar geldi.

Jose Mourinho yönetimde Topuk Yaylası’ndaki birinci etap kampını sonlandıran Fenerbahçe bugün yurt dışı kampı için Avusturya’ya hareket edecek.

GALATASARAY'IN UĞURLU OTELİNİ KAPTI

Burada Graz kentinde konaklayacak olan sarı-lacivertlilerde Ali Koç’tan flaş bir hamle geldi.

Ali Koç konaklama için Galatasaray’ın 2 sezondur kamp yaptığı ve gelen şampiyonluklar nedeniyle artık uğurlu kabul edilen Bad Waltersdorf kasabasındaki otel ile anlaştı.

OKAN BURUK RAHATSIZ

Ali Koç’un kendilerinden önce davranarak uğurlu otele rezervasyon yaptığını duyan Okan Buruk’un bu durumdan oldukça rahatsız olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin bu hareketi sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarları Ali Koç’a tepki gösterdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

FENERBAHÇE 3 HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

2-13 Temmuz tarihleri arasında burada kamp yapacak olan Fenerbahçe 6 Temmuz Cumartesi Admira Wacker ile, 10 Temmuz Çarşamba Hajduk Split ile 13 Temmuz Cumartesi ise Strasbourg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY AVUSTURYA'DA TURNUVAYA KATILACAK

11 Temmuz tarihinde Avusturya’ya hareket edecek olan Galatasaray ise burada 27 Temmuz tarihine kadar kalacak. Summer Series Upper Austria organizasyonunda 5 maça çıkacak olan sarı kırmızılıların maç takvimi ise şu şekilde:

11 Temmuz Perşembe - 20.30

Lask - Galatasaray (Raiffeisen Arena)

15 Temmuz Pazartesi - 20.30

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf (Raiffeisen Arena)

18 Temmuz Perşembe - 20.30

Galatasaray - Trencin (Raiffeisen Arena)

24 Temmuz Çarşamba - 20.30

Galatasaray - Lecce (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Cumartesi - 20.30

Galatasaray - Parma (Raiffeisen Arena)

Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Okan Buruk'un hayalindeki yıldızı Ali Koç getiriyor
Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Okan Buruk'un hayalindeki yıldızı Ali Koç getiriyor

Spor

Fenerbahçe'nin yeni forveti belli oldu! Okan Buruk'un hayalindeki yıldızı Ali Koç getiriyor

Galatasaray orta saha için aradığını buldu! Okan Buruk onayı çıktı ve…
Galatasaray orta saha için aradığını buldu! Okan Buruk onayı çıktı ve…

Spor

Galatasaray orta saha için aradığını buldu! Okan Buruk onayı çıktı ve…

İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!
İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!

Spor

İsrail ile ticaret yasak ama Ali Koç muaf mı? Bu nasıl iştir yahu Allah aşkına!

Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...
Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Spor

Ali Koç'tan fırsat transferi! 18'lik yıldızı bedavaya alıyor, Süper Lig'de gol kralı olur: Adeta hazine buldu...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23