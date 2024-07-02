Ali Koç’tan Okan Buruk’a darbe! Uğurlu yerini kaptı

Jose Mourinho yönetimde Topuk Yaylası’ndaki birinci etap kampını sonlandıran Fenerbahçe bugün yurt dışı kampı için Avusturya’ya hareket edecek.

GALATASARAY'IN UĞURLU OTELİNİ KAPTI

Burada Graz kentinde konaklayacak olan sarı-lacivertlilerde Ali Koç’tan flaş bir hamle geldi.

Ali Koç konaklama için Galatasaray’ın 2 sezondur kamp yaptığı ve gelen şampiyonluklar nedeniyle artık uğurlu kabul edilen Bad Waltersdorf kasabasındaki otel ile anlaştı.

OKAN BURUK RAHATSIZ

Ali Koç’un kendilerinden önce davranarak uğurlu otele rezervasyon yaptığını duyan Okan Buruk’un bu durumdan oldukça rahatsız olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe’nin bu hareketi sosyal medyada gündem olurken Galatasaray taraftarları Ali Koç’a tepki gösterdi.

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FENERBAHÇE 3 HAZIRLIK MAÇINA ÇIKACAK

2-13 Temmuz tarihleri arasında burada kamp yapacak olan Fenerbahçe 6 Temmuz Cumartesi Admira Wacker ile, 10 Temmuz Çarşamba Hajduk Split ile 13 Temmuz Cumartesi ise Strasbourg ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY AVUSTURYA'DA TURNUVAYA KATILACAK

11 Temmuz tarihinde Avusturya’ya hareket edecek olan Galatasaray ise burada 27 Temmuz tarihine kadar kalacak. Summer Series Upper Austria organizasyonunda 5 maça çıkacak olan sarı kırmızılıların maç takvimi ise şu şekilde:

11 Temmuz Perşembe - 20.30

Lask - Galatasaray (Raiffeisen Arena)

15 Temmuz Pazartesi - 20.30

Galatasaray - Fortuna Düsseldorf (Raiffeisen Arena)

18 Temmuz Perşembe - 20.30

Galatasaray - Trencin (Raiffeisen Arena)

24 Temmuz Çarşamba - 20.30

Galatasaray - Lecce (Raiffeisen Arena)

27 Temmuz Cumartesi - 20.30

Galatasaray - Parma (Raiffeisen Arena)