Ali Koç’a çağrı yaptı! Alişan ateş püskürdü

Fenerbahçe’ye Ali Koç'un başkan seçilmesine en çok sevinen isimlerden biri olan sanatçı Alişan’ın çağrıları olay oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan maç 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla lider Trabzonspor ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı 16'ya çıktı. Fenerbahçeli taraftarlar başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Şarkıcı Alişan da sosyal medya hesabından " Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin diye, en önemlisi şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. Gerçekten güzel bir şey yapmak istiyorsan olmuyor, yapamıyoruz, beceremedik diyin ve istifa edin ..." dedi.

Alişan, daha önce başkan Ali Koç'a yönelik yaptığı paylaşımda, "Sayenizde aralık ayında şampiyonluk yarışından kopan Fenerbahçe'yi de gördük. Daha neler göreceğimiz dediğimiz hiçbir şey kalmadı. Yönetim istifa, Ali Koç istifa" ifadelerini kullanmıştı.