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Spor Ali Koç taraftarlarla tartıştı
Spor

Ali Koç taraftarlarla tartıştı

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, taraftarlarla tartıştı.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 01:23:00 - 2022-08-09 02:02:44

Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.

Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisini eleştiren sarı-lacivertli taraftarlarla tartışmaya girdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, maçın bitiminden hemen sonra yaşanan tartışma, bazı taraftarların cep telefonu tarafından da kaydedildi.

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