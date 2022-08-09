Ali Koç taraftarlarla tartıştı
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında Ümraniyespor ile 3-3'lük skorla berabere kaldı. Maçtan sonra Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, taraftarlarla tartıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk haftasında HangiKredi Ümraniyespor ile 3-3 berabere kaldı.
Maçın ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, kendisini eleştiren sarı-lacivertli taraftarlarla tartışmaya girdi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre, maçın bitiminden hemen sonra yaşanan tartışma, bazı taraftarların cep telefonu tarafından da kaydedildi.