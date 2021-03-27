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Spor "Ali Koç Sarri ile görüştü"
Spor

"Ali Koç Sarri ile görüştü"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile görüştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 08:18:00 -
"Ali Koç Sarri ile görüştü"

Fenerbahçe, Erol Bulut sonrası yola şimdilik Emre Belözoğlu ile devam etse de sezon sonunda yepyeni bir isim göreve gelecek. Sarı-lacivertlilerde ilk aday camianın hasretle beklediği Joachim Löw. Daha önce 1998- 99 sezonunda F.Bahçe'yi çalıştıran ve toplam 41 maçta 25 galibiyet ve 6 beraberlik sonrasında görevden ayrılan Löw, ardından Almanya Milli Takımı'nın yeniden yapılanmasının mihenk taşı olup takımı da 4. kez Dünya Kupası zaferine taşımıştı. EURO 2020 sonrasında görevine veda edeceğini açıklayan 61 yaşındaki çalıştırıcının menajeri ile ilk temas kuruldu ve olumlu yanıt alındı.

Kanarya'da ikinci sıradaki aday ise Marcelo Gallardo. River Plate ile 2 Libertadores ve 3 Sudamericana şampiyonu olan 45 yaşındaki çalıştırıcı ile de temaslar kuruldu. Arjantin basını görüşmeleri manşetine taşırken, Avrupa deneyimi olmaması soru işareti olarak ortaya çıkıyor.

Sabah'ın haberine göre, yönetimin bir diğer adayı ise İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri... Geçen sezon Juventus'u şampiyon yapan 62 yaşındaki kurt hoca ile temasların kurulduğu iddia edildi. Ali Koç'un, haziran ayındaki başkanlık seçimi öncesinde teknik direktör konusunu bitirip elini de güçlendirmek istediği öğrenildi.

Kariyerinde Napoli, Juventus ve Chelsea gibi devleri çalıştıran Maurizio Sarri, geçen sezon Juventus'la İtalya Serie A'yı kazandı. 62 yaşındaki İtalyan çalıştırıcı, 2018/2019 sezonunda ise Chelsea'ye UEFA Avrupa Ligi'ni kazandırdı.

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