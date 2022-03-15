Ali Koç PFDK'ya sevk edildi
TFF, Fenerbahçe ve Ali Koç'un 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu.
TFF'den yapılan açıklamada, ''Fenerbahçe A.Ş Kulübü Başkanı Yıldırım Ali Koç'un 11.03.2022 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde ve kulüp sosyal medya hesabında yapmış olduğu açıklamalarında yer alan "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
Başkan Ali Koç'un yanı sıra Fenerbahçe Kulübü de 11 Mart Cuma günü resmi siteden yayınlanan açıklamalar suretiyle "sportmenliğe aykırı hareket" nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Hatırlanacağı üzere Başkan Ali Koç, MHK'nin 8 Mart Salı günü hakemlerle ilgili aldığı karar sonrası basın toplantısı yapmış ve gündeme dair açıklamalarda bulunmuştu.