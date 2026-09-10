Canlı yayında istifayı öğrendi! Archie Brown’ın şaşkınlığı yüzüne böyle yansıdı

Fenerbahçe’de İsmail Kartal’ın istifası maç sonu açıklamalarına da damga vurdu. Roma karşılaşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Archie Brown, teknik direktörünün görevi bıraktığını o sırada öğrenince şaşkınlığını gizleyemedi. Brown, istifadan haberi olmadığını söyledi.

Müsabakadaki performansı ve attığı gole ilişkin konuşan İngiliz futbolcu, "İyi bir şekilde ilerlemek istiyoruz tabii ki. Umuyorum ki bugün elde etmiş olduğumuz momentumu diğer maçlara, sonraki maçlara taşırız. Katkı sağlayabildiğim için takımıma mutluyum" diye konuştu.

“Özgüvenli bir şekilde hareket ettik”

İlk yarı ve ikinci yarıda bambaşka Fenerbahçe oyunu olduğunun ve soyunma odasında takım içerisinde nasıl bir konuşma olduğunun sorulması üzerine Archie Brown, "Özgüvenli bir şekilde hareket ettik. Özgüvenli bir şekilde ikinci yarıya çıktık. Tabii ki de alanları anladık, hangi boşlukları kullanmamız gerekiyor, hangi alanları kullanmamız gerekiyor, bunun daha iyi farkına vardık ve bunu da gerçekleştirmiş olduk. Çünkü daha iyi ne yapılması gerekiyorsa aslında ikinci yarı rakibe avantaj sağlamak adına bunları yapmanız gerekiyor saha içerisinde. Biz de bunları yaptık. Bunu bazen yapabilmek 45 dakika sürebiliyor oyuna katılmak, oyuna girmek. Ama iyi bir momentum yakaladık ikinci yarı" diyerek sözlerini tamamladı.