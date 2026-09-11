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Spor Arda Turan'ın korktuğu başına geldi!
Spor

Arda Turan'ın korktuğu başına geldi!

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Arda Turan'ın korktuğu başına geldi!

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Arda Turan'ın korktuğu başına geldi. Halil Umut Meler çılgına çevirdi.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıktı. Arda Turan'ın korktuğu başına geldi. Halil Umut Meler çılgına çevirdi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla karşı karşıya geldi. Maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, maç öncesi karşılaşmayı Halil Umut Meler'in yönetmesiyle ilgili olarak "Ben Shakhtar'ı temsil ediyorum. O da UEFA'yı temsil ediyor. Bakış açımız oyuna bu. Öteki taraftan Türk futbolu için sevindirici ve güzel bir şey. Temsil etmemiz ikimizin birden. O yüzden Halil hocaya maç için başarılar diliyorum. Benim içinse iyi mi kötü mü bilemiyorum. Bazı reaksiyonlarımda bazı şeylerin duyulmaması benim için daha iyiydi. Daha fazla dikkat edeceğim" demişti.
Arda Turan'ın korktuğu başına geldi. Halil Umut Meler çılgına çevirdi.

 

ARDA TURAN ÇILGINA DÖNDÜ

Hollanda'da oynanan karşılaşma 1-1 sonuçlandı. Shakhtar Donetsk'in golünü Gleiker Mendoza, PSV'nin golünü ise Sergino Dest kaydetti.
Halil Umut Meler'in bir kararından sonra Arda Turan çılgına döndü.
Maçın son dakikalarında Halil Umut Meler’in Shakhtar Donetsk aleyhine çaldığı faul kararı sonrası Arda Turan çok sinirlendi.
Halil Umut Meler'e büyük tepki gösteren ve adeta çılgına dönen Arda Turan zor sakinleştirildi.
Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde önümüzdeki hafta Yunanistan'ın AEK takımını ağırlayacak.

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