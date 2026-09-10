  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Terörist Netanyahu’ya büyük şok: İşte işgalci İsrail’deki son seçim anketi Merkez Bankası'nın faiz indirmesi için beklenen şart açıklandı Partisi CHP onay merci Yeni Parti! 7 kocalı Hürmüz müsün Mansur? Pezeşkiyan'dan kriz hamlesi: İran'da yeni tasarruf tedbirleri alınacak Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler Destici merak edilen soruyu cevapladı! Kılıçdaroğlu Cumhur ittifakına katılabilir mi? MSB'den Avrupa Parlamentosu'na Kıbrıs tepkisi: Mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Afrika ülkesinden flaş karar Birleşik Arap Emirlikleri ile ipleri kopardılar Kudüslü beş çocuk hastanelik oldu Alçak siyonistten korkunç tuzak!
Spor İşte, aldığı ceza! İsmail Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı
Spor

İşte, aldığı ceza! İsmail Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İşte, aldığı ceza! İsmail Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı

Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı.

Fenerbahçe-Roma karşılaşmasında yaşanan yabancı madde olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Kadıköy’de oynanan mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftarın kimliği belirlenerek gözaltına alındığı açıklandı.

 

Şüpheli hakkında işlem yapıldı

İsmail Kartal’a su şişesi attığı belirlenen Kaan A. hakkında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Ayrıca 1 yıl süreyle imza atma yükümlülüğü uygulanmasına karar verildi.

 

Fenerbahçe’den açıklama geldi

Fenerbahçe Kulübü de olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, karşılaşma sırasında İsmail Kartal'a yabancı madde fırlatan şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs hakkında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığı bildirildi" denildi.

Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti
Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti

Spor

Roma maçının ardından açıklama geldi! İsmail Kartal istifa etti

Aziz Yıldırım noktayı koydu! "Ben gidene kadar buradan ayrılamaz"
Aziz Yıldırım noktayı koydu! “Ben gidene kadar buradan ayrılamaz”

Spor

Aziz Yıldırım noktayı koydu! “Ben gidene kadar buradan ayrılamaz”

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23