İşte, aldığı ceza! İsmail Kartal’a su şişesi atan taraftar yakalandı
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Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Roma maçında Teknik Direktör İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftar gözaltına alındı.
Fenerbahçe-Roma karşılaşmasında yaşanan yabancı madde olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Kadıköy’de oynanan mücadelede Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın kafasına su şişesi atan taraftarın kimliği belirlenerek gözaltına alındığı açıklandı.
Şüpheli hakkında işlem yapıldı
İsmail Kartal’a su şişesi attığı belirlenen Kaan A. hakkında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem yapıldı. Şüpheliye spor müsabakalarını seyirden men cezası verildi. Ayrıca 1 yıl süreyle imza atma yükümlülüğü uygulanmasına karar verildi.
Fenerbahçe’den açıklama geldi
Fenerbahçe Kulübü de olayla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen emniyet güçleri, karşılaşma sırasında İsmail Kartal'a yabancı madde fırlatan şüphelinin kimliğini kısa sürede belirledi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şahıs hakkında, 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında spor müsabakalarını seyirden men tedbiri uygulandığı bildirildi" denildi.