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Gündem Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a "pişmaniye" şoku
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Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a "pişmaniye" şoku

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, sunucu Ali İhsan Varol ve akademisyen Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-18 12:33:00 -
Ali İhsan Varol ve Emrah Safa Gürkan'a "pişmaniye" şoku

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, pişmaniyeyle ilgili söylemleri nedeniyle sunucu Ali İhsan Varol ve tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. Sunucu Ali İhsan Varol, Kelime Oyunu isimli yarışma programında, “İzmitliler bunu yemez, satarız biz bunu. Yoldan geçenden vergi alalım” ifadelerine yer verdi. Tarihçi yazar Emrah Safa Gürkan da sosyal medya hesabından, “Hiçbir İzmitli pişmaniye yemez arkadaşlar, sizi kekliyorlar. Pişmaniye İzmit’in yoldan geçenleri vergilendirmek için bulduğu bir metottur...” paylaşımında bulundu.

İzmit Pişmaniyesi Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Şahin, Varol ve Gürkan'la ilgili 21 Mart Pazartesi günü suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. Şahin, "Bu kent insanlarını kentine ve pişmaniyesine sahip çıkmaya, Pişmaniyeciler Derneği olarak şikayet başvurusunda bulunacağımız zaman yanımızda olmaya ve bu hadsizlere haddini medeni bir şekilde bildirmeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Dünyanın en kalitelisiz düşünce suçlusu olabilirim"

Gürkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pişmaniye derneği tarafından dava edilerek tarihe geçtim herhalde. Dünyanın en kalitesiz düşünce suçlusu olabilirim askdjaksdl" diyerek tepki gösterdi. 

 

 

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Yorumlar

mehmet

pişmaniye sadece izmite özgü değil ülkemizin çoğu yerinde eski bir tatlıdır ve severek yenir daha çok MANAV Türklerine özgü geleneksel bir tatlıdır bir insanın ürettiği bir ürünü yemez demek kadar absürt bir fikir olamaz beyler zaten bu ülkenin değerleriyle heralde tam bilgili değiller

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