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Ali es-Sistani'ye hakaret içeren karikatür Bağdat'ta protesto edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-05 17:32:42 -
Ali es-Sistani'ye hakaret içeren karikatür Bağdat'ta protesto edildi

BAĞDAT (AA) - Irak Şiilerinin dini önderi Ali es-Sistani'ye hakaret içeren bir karikatür yayımlayan Suudi Şarkul El-Avsat gazetesi, Bağdat'ta protesto edildi.

Güvenlik güçleri, hükümet binalarının bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'deki Suudi Arabistan'ın Bağdat Büyükelçiliği önünde, Sistani'nin resmedildiği karikatürü protesto etmek amacıyla toplanan onlarca göstericiye tazyikli suyla müdahale etti.

Gösteriyi düzenleyen Emcet Hüseyni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şiilerin dini önderi Ali es-Sistani'nin, Iraklıların kırmızı çizgisi olduğunu; hiç kimsenin bu şahsiyete hakaret etme hakkının bulunmadığını vurguladı.

Suudi Arabistan'ın yıllarca Irak'taki terör gruplarını desteklediğini ifade eden Hüseyni, bu defa da söz konusu karikatürle Sistani'yi, Irak'ın egemenliğini hiçe saymakla itham ettiklerini belirtti.

Hüseyni, güvenlik güçlerinin gösteriye sert müdahalesi sonucunda, 7 arkadaşının yaralandığını kaydetti.

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