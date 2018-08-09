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Ali Erbaş'tan terör devleti İsrail'e sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in hava saldırısında Filistinli anne ve bebeğin şehit edilmesine sert tepki gösterdi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 13:38
Ali Erbaş'tan terör devleti İsrail'e sert tepki

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in hava saldırısında Filistinli anne ve bebeğin şehit olmasına ilişkin, "İnsanlıktan nasibini almamış vicdan yoksunlarının dünyanın gözü önünde masumları hedef alan bu saldırılarını telin ediyorum." ifadesini kullandı.

Erbaş, İsrail'in, Gazze'nin orta kesiminde yer alan El-Caferavi bölgesine düzenlediği hava saldırısında, İnas Muhammed İhmaş (23) isimli hamile kadın ile 1,5 yaşındaki bebeği Beyan'ın şehit olması nedeniyle mesaj yayımladı.

Gazze'de yaşanan "vahşetlere" dün bir yenisinin eklendiğini belirten Ali Erbaş, mesajında şunları kaydetti:

"23 yaşında hamile bir anne ve 1,5 yaşındaki bebeği düzenlenen hava saldırısı ile hunharca katledilmiş, onlarca masum yaralanmıştır. İnsanlıktan nasibini almamış vicdan yoksunlarının dünyanın gözü önünde masumları hedef alan bu saldırılarını telin ediyorum. Katledilen anneye ve bebeğine Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum."

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 13:38
  1. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş
  2. İsrail
  3. Gazze

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