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Aktüel Ali Erbaş'tan "Dünya Gönüllüler Günü" mesajı
Aktüel

Ali Erbaş'tan "Dünya Gönüllüler Günü" mesajı

Sosyal medya hesabından "Dünya Gönüllüler Günü"nü kutlayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İyiliğe gönüllü olmak isteyen tüm kardeşlerimizi gönüllümüz olmaya davet ediyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:59:00 -
Ali Erbaş'tan "Dünya Gönüllüler Günü" mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, milletin en zor gününde yanında olan ve iyiliğe gönül veren tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin en zor günlerinde her zaman yanında olan ve iyiliğe gönül veren tüm gönüllülerimizin Dünya Gönüllüler Günü'nü tebrik ederim. İyiliğe gönüllü olmak isteyen tüm kardeşlerimizi gönüllümüz olmaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş paylaşımında, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olmak için başvuru yapılabilen "tdv.org/tr-TR/gonullu-ol" linkine de yer verdi.

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