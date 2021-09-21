Ali Erbaş’tan ABD’nin kalbinde dualı açılış! Laikçiler Biden kadar olamadı

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde ABD’nin New York kentinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Türkevi ve açılışta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı dua ele alındı.

"Biden gelip napıyorsunuz siz demedi"

Erbaş, dün ABD'de düzenlenen törende Türkevi'nin açılışı öncesi dua etti. Nüfusunun yüzde 95'inden fazlasının Müslüman olduğu ülkemizde Yargıtay binasının açılışında Erbaş'ın dua etmesi, CHP zihniyeti tarafından eleştirilirken, nüfusunun yüzde 65'inden fazlasının Hristiyan olduğu ABD'de Erbaş'ın duası ile Türkevi'nin açılması konu olmadı. Ali Karahasanoğlu konuya ilişkin, "Biden gelip napıyorsunuz siz burada laik bir ülkede demedi" diyerek, ülkemizdeki hastalıklı zihniyetin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.