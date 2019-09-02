Ali Erbaş’ın istifasını isteyen Bahçeli’nin Danışmanına tepki: Hilafet makamı kaldırılınca o gelenek bitti

Taha Emre Özdemir Ankara

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Mustafa Kemal üzerinden Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef alanlara yönelik açıklamalarda bulunan Siyaset Stratejisti Sadi Özgül, yürütülen karalama kampanyasının Diyanet'in bir hafta önce hutbede konu edindiği faiz ile ilgili olduğunu belirterek şu uyarıyı yapmıştı:

"Geçmişte borca dayalı para sisteminin özü faize ilişkin konuşan eski Başkan Mehmet Görmez istifa ettirildi. Bu provokasyonu yapanlar Diyanet’e, 'faiz konusuna sen karışma' diyemezlerdi. Bu yüzden 30 Ağustos ve Mustafa Kemal üzerinden bir karalama kampanyası başlattılar."

Cemaatin provokasyona gelmediğini belirten Özgül, 'Umarım idareciler bu konuda yanlış adımlar atmaz.' diyerek temennide bulunmuştu.

Sadi Özgül'den çok önemli provokasyon uyarısı: Camiyi karıştırmak isteyenler araştırılmalı

'İlk tepki MHP'den geldi'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın istifasını istedi. Çiçek, 'Atatürk'ü sevmiyorsan, onun kurduğu kurumda ne işin var?' başlığıyla MHP’nin yayın organı Türkgün Gazetesi'nde yayınlanan köşe yazısında, "Bu kurumda alenen bir Atatürk düşmanlığı yapılmakta ve Atatürk ismi bilinçli bir şekilde yok sayılmaktadır." dedi.

İlgili köşe yazısı özellikle sol medyanın dikkatini çekerken 'Diyanet'e yönelik provokasyona karşı uyanık olmalıyız.' uyarısını yapan Siyaset Stratejisti Sadi Özgül, yaşananları yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi.

'Hilafet makamı kaldırılınca o gelenek bitti'

"Osmanlı döneminde padişahlar adına hutbe okutulması geleneği vardı." hatırlatmasını yapan Özgül, "MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Basın Danışmanı Yıldıray Çiçek, geçmişte padişahlar adına okunan hutbelerin etkisi altında kalmış olabilir. O gelenek hilafet makamı kaldırıldığı için bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanarak, şunları söyledi:

"Bu istekler siyasilerden bazılarının Osmanlı döneminin tekrar dirilmesi yönünde özleminin yansıması da olabilir. Ama burada sorulması gereken soru şudur?

Hilafeti kaldıran Atatürk yaşasaydı geçmişte olduğu gibi adına hutbe okutur muydu?

Kendisi hilafeti kaldıran ilk Cumhurbaşkanı olarak buna izin vermezdi. Yok eğer izin verseydi kendisi ile de çelişirdi.

Siyasiler, Türk halkının hassas değerlerini kaşıyıp provokasyona sebep olacak açıklamalardan kaçınmalıdırlar. Bu açıklamalar camide, okulda ve kamuya açık bir çok alanda provokasyon çıkarmak isteyenlerin ekmeğine yağ sürer.

Diyanet geçmişte yaşayan devlet adamlarının anılması hususunda tüm kesimlerin hassasiyetlerini de dikkate alarak geçiştirici olmayan yeni bir söylem dili geliştirmeli.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yapması gereken diğer önemli bir çalışma ise sosyal medya platformlarını daha sıkı takip etmek. Görünen o ki, sosyal medya takibi yapan ekipleri yetersiz. Camilerde provokasyon çıkarılmasını teşvik edici paylaşımları daha sıkı takip edip, emniyet ve polis ile olan bilgi alışverişi daha da sıkılaştırılmalıdır. Bugün zafer haftası, 30 Ağustos, Mustafa Kemal ve silah arkadaşları üzerinden anlık gelişen bir tepki gibi görünen provokasyon demesini bir kaç camide daha yapabilirler."