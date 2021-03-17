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Gündem Ali Erbaş sağlık durumu | Ali Erbaş iyileşti mi?
Gündem

Ali Erbaş sağlık durumu | Ali Erbaş iyileşti mi?

Bir süre önce koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ali Erbaş taburcu oldu mu?

Yeniakit Publisher
2021-03-17 17:27:00 -
Ali Erbaş sağlık durumu | Ali Erbaş iyileşti mi?

Geçtiğimiz hafta Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüse yakalandığını açıklamıştı. Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi gören Ali Erbaş'ın sağlık durumu merak ediliyor.

Ali Erbaş sağlık durumu | Ali Erbaş iyileşti mi?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda taburcu olduğunu duyurdu. Erbaş, paylaşımında, “Ankara Şehir Hastanesinde devam eden Kovid-19 tedavi sürecim bugün itibariyle başarıyla tamamlandı elhamdülillah. Tedavi sürecinde destekleriyle her zaman yanımızda olan, başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a, Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca'ya, kabine üyelerine, siyasi parti liderlerine ve milletvekillerine, sivil toplum kuruluşları yöneticilerine, Ankara Şehir Hastanesinin Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Aziz Ahmet Surel nezdinde hastanemizin kıymetli personeline ve Diyanet İşleri Teşkilatımızın güzide mensuplarına, arayan, mesaj atan, geçmiş olsun dileklerini ileten, hayır dualarını eksik etmeyen tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak, tüm hastalarımıza şifa versin, milletimizi ve tüm insanlığı hastalıklardan ve musibetlerden muhafaza eylesin inşallah” ifadelerini kullandı.

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