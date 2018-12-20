Ali Emiri Kültür Merkezi'nde Tarih filozofu Şahin Uçar'la büyük buluşma

Türkiye'nin tek tarih filozofu Şahin Uçar, 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 19:00'da Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 'İnsanın Yeryüzü Macerası' konferansının 7'ncisini düzenleyecek. Tarih filozofu Şahin Uçar'ın bir sonraki konferansı ise 22 Ocak 2019 Salı günü saat 19:00'da yine aynı konferans salonunda ezber bozmaya devam edecek.