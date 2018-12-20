THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ali Emiri Kültür Merkezi'nde Tarih filozofu Şahin Uçar'la büyük buluşma

Prof. Dr. Şahin Uçar, 'İnsanın Yeryüzü Macerası' konferansının 7'ncisini düzenleyecek.

20 Aralık 2018 Perşembe 11:37
Ali Emiri Kültür Merkezi'nde Tarih filozofu Şahin Uçar'la büyük buluşma

Türkiye'nin tek tarih filozofu Şahin Uçar, 21 Aralık 2018 Cuma günü saat 19:00'da Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde 'İnsanın Yeryüzü Macerası' konferansının 7'ncisini düzenleyecek. Tarih filozofu Şahin Uçar'ın bir sonraki konferansı ise 22 Ocak 2019 Salı günü saat 19:00'da yine aynı konferans salonunda ezber bozmaya devam edecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 11:37
  1. Şahin Uçar
  2. Prof. Dr. Şahin Uçar
  3. İnsanın Yeryüzü Macerası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Besle kargayı oysun gözünü
    1. Besle kargayı oysun gözünü
    2. Hrant Dink cinayeti davası
    3. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar..
    4. "Ben daha ölmedim"
    5. İstanbul TEM'de çete savaşı! Seyir..
    6. AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylaması
    7. Emeklilikte yaşa takılanlarda son..
    8. Yahudi yerleşimcilerden Doğu Kudüs'te..
    9. Gaziantep "Milli Mücadele" için koşacak
    10. Döviz kurları
    11. İstanbul'da organize suç örgütü..
    12. "Şimdilik Suriye'de kalıyoruz"
    13. Danimarka'da mülteciler hakkında..
    14. ‘Asım’ın Nesli’ için aralıksız çalışıyor
    15. CHP'li Ekrem İmamoğlu hakkında FETÖ..
    16. Bebek bezi satışı yüzde 32 arttı
    17. İran'ın Ahvaz kentinde 20 işçiye gözaltı
    18. Judo: Büyükler Türkiye Şampiyonası
    19. Milli Savunma Bakanı Akar, Pakistan'da
    20. Etna Yanardağı yine patladı! Görsel..
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Abdullah Gül parti kuracak mı? En yakın isimden açıklama geldi
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    Yunan kanalında Türkiye tartışması: Bundan nasıl korkmayalım!
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    ABD'de Türkiye'ye karşı yeni tuzak! 'Hazırlıklı olmamız lazım'
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Resmi Gazete'de yayımlandı! 50 kuruşa sorgu yapılacak
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz
    Büyük küstahlık: Türkleri yerle bir ederiz

    Günün Karikatürü

    20 Aralık 2019
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Eski müstemlekeleri zannettiler... Afrikalı liderlerden sömürgeci Avrupa'ya tokat gibi cevap!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!
    Erbakan Hoca’dan ibretlik ayar: Böyle yaparsanız İstanbul da gider!