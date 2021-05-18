Ali Baba'dan dev yatırım

Şirketten yapılan açıklamada, Alibaba Group ve Baring Private Equity Asia'yı içeren konsorsiyum, Masan'ın perakende kolu The CrownX'in yüzde 5,5 hissesini ödedi.

Anlaşma ile, Alibaba'nın 2018'de e-ticaret firması Lazada'ya yaptığı 4 milyar dolarlık yatırımın ardından Güneydoğu Asya'daki varlığı genişletilmiş olacak.

Şirketten yapılan açıklamada, "CrownX, tüketicilerin çevrimdışı ve çevrimiçi satın almalarına hizmet ederek, dijital dönüşümü hızlandırmak için Lazada ile yakın bir şekilde çalışacak" denildi.

Öte ayndan şirket, The CrownX'e 300 milyon ila 400 milyon dolar arasında ek bir yatırım için diğer yatırımcılarla görüşmelerde bulunuyor ve bu anlaşmanın 2021'de tamamlanması bekleniyor.

Masan hisseleri, haberin ardından yüzde 5,57 değer kazandı ve şirket 5,3 milyar dolarlık bir piyasa değeri sağladı.