Ali Babacan'dan yeni partide eski bakana görev!
AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına hız veren Ali Babacan, kuracağı partinin Kocaeli teşkilatlanması için eski Bakan Nihat Ergün'ü görevlendirdiği ortaya çıktı.05 Eylül 2019 Perşembe 15:20
AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarına yerel bölgelerde teşkilatlanmaya başladı.
Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.
Basına kapalı olan ve basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.
Bir restaurantta gerçekleşen toplantıda AK Parti Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar başta olmak üzere bazı isimleriyle yan yana gelen Ergün'ün, Babacan'ın öncülüğünde yeni kurulacak partinin Kocaeli teşkilatlanması için çalışmalar başlattığı bildirildi.
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