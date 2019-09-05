0553 313 94 23

Ali Babacan'dan yeni partide eski bakana görev!

AK Parti'den istifa ederek yeni parti hazırlıklarına hız veren Ali Babacan, kuracağı partinin Kocaeli teşkilatlanması için eski Bakan Nihat Ergün'ü görevlendirdiği ortaya çıktı.

05 Eylül 2019 Perşembe 15:20
Ali Babacan'dan yeni partide eski bakana görev!

AK Parti'den ayrılan Ali Babacan'ın yeni parti kurma çalışmalarına yerel bölgelerde teşkilatlanmaya başladı.

Babacan ile beraber hareket eden AK Parti Kocaeli eski milletvekili ve eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AK Partili eski milletvekili ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi.

Basına kapalı olan ve basın mensuplarının görüntü almasına izin verilmedi.

Bir restaurantta gerçekleşen toplantıda AK Parti Kocaeli eski milletvekili Eyüp Ayar başta olmak üzere bazı isimleriyle yan yana gelen Ergün'ün, Babacan'ın öncülüğünde yeni kurulacak partinin Kocaeli teşkilatlanması için çalışmalar başlattığı bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 15:20
  1. Kocaeli
  2. Ali Babacan yeni parti
  3. Ali Babacan parti
  4. Ali Babacan
  5. Nihat Ergün
  6. AK Parti

YORUM YAZ

  • Oktay Oktay 10 dk önce
    Sonkullanma tatihi bitmis ergun ve onun gibi arkadaslari parti kuruyormud eskimis coraplarinizi atiniz atiniz turkiyeye jiil geliyor reklamlarina benziyor jiil sonta ogrendik kadincorabiymis o reklamda tutmamisti bu bobocan reklamida tutmaz
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü16 dk önce
    ermeni Babacan bence tipi eskali ermeni Baskomutanim seni düsmanlar sarmis yeni yeni dost oldu düsman allah yar ve yardimcimiz olsun
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü16 dk önce
    ermeni Babacan bence tipi eskali ermeni Baskomutanim seni düsmanlar sarmis yeni yeni dost oldu düsman allah yar ve yardimcimiz olsun

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Sahte trafik cezası uyarısı
  1. Sahte trafik cezası uyarısı
  2. Denizli'de kadının eşi tarafından..
  3. Kırşehir Belediyesi, Belediye Meclisi..
  4. Edirne’de 1. Uluslararası Kel Aliço..
  5. Kayseri Şeker’den amatör spora büyük..
  6. İşsizlik maaşı ne kadar 2019
  7. Başkan Seçer: "Zabıta daima güven..
  8. A Milli Futbol Takımı’nda antrenmanda..
  9. Vali Akbıyık’ın Yüksekova temasları
  10. Antalya'da korku dolu saatler! LPG..
  11. İyilik Derneği, Afrika’nın derdine süt..
  12. Zabıta teşkilatı 197 yaşında
  13. Tekirdağ'da yaşlı adam gözyaşları..
  14. Milli Takım'da Cengiz Ünder depremi
  15. Ardahan'da sağanak ve dolu etkili oldu
  16. Yatırımcılardan kırsal kalkınma..
  17. Tetanozdan ölen 18 yaşındaki kadının..
  18. Asgari ücret maaş sigorta primi ne..
  19. Selaları susturmaya çalışan kaymakama..
  20. Antalya’da LPG tankeri 7,5 saattir..
  21. Hollanda'da Falcao şaşkınlığı
  22. İnegöl Belediyespor'da transfer
  23. Bankacılık sektörünün mevduatı yükseldi
  24. Yunanistan'da işsizlik rakamları belli..
  25. Aliağa ‘9 Eylül Kupası’nda yarı..
  26. Milas'ta 12 kaçak göçmen yakalandı
  27. Afganistan'da güvenlik güçlerinin..
  28. Alanyaspor stat ismi için anlaşmayı..
  29. Çankırı'da tarihi eser operasyonu 1..
  30. Muratpaşa Teknoloji Festivali başlıyor
ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
Çin yapımı İHA alay konusu oldu
Çin yapımı İHA alay konusu oldu

Günün Karikatürü

5 Eylül 2019
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?