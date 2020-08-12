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Siyaset

Ali Babacan'a Meral Akşener'den ittifak ziyareti

CHP, HDP, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından kurulan Millet İttifakı genişlemeye çalışıyor. İttifakın hedefi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kurduğu Gelecek Partisi ve eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ı yanına çekmek olarak biliniyor. Bu anlamda harekete geçen İYİ Parti Lideri Meral Akşener, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile görüşme gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 17:20:00 -
Ali Babacan'a Meral Akşener'den ittifak ziyareti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşner, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan ile bir araya geldi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, milltevekili transferi ile Gelecek Partisi ve Deva Partisi’ne üstü kapalı ittifak mesajı yollamıştı.

DEVA Partisi sosyal medya hesabından yapılan görüşmeye ilişkin bir fotoğraf paylaşıldı.

Meral Akşener, Ali Babacan’a hediye verdi.

"Hayırlı olsun amacıyla buradayız"

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, yapılan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Hayırlı olsun amacıyla buradayız. Partilerimizin kuruluş aşamasındaki sıkıntıları konuştuk. Türkiye'nin sorunlarını tahlil ettik” dedi.

"Cevap vermeyeceğiz"

Ali Babacan ise IMF konusuna ilişkin Bahçeli'nin sözlerine yanıt vererek "Biz yepyeni bir siyasi tarz, üslup inşa ediyoruz. Bu açıklamalara cevap vermeye olumlu bakmıyoruz" dedi.

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