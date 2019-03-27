Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın sağ kolu olarak bilinen Rıza Altun'un bulunduğu konvoy Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. Operasyon sonucu Rıza Altun'un ağır yaralı olduğu belirtildi. Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da öldürüldü. Peki, Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında? Ali Aktaş nereli?

Teröristbaşı Rıza Altun kimdir? Rıza Altun nereli kaç yaşında | MİT TSK Kandil operasyonu

Mikail Özdemir kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

Ali Aktaş kimdir?

PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana üst düzey örgüt üyeleri arasında yer aldı.

"Sinan Sor" kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil'e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak'a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK'nın Mahmur Sorumlusu oldu.



Aynı yıl PKK terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Biriminde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu.

Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu