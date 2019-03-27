0553 313 94 23

Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın sağ kolu olarak bilinen Rıza Altun'un bulunduğu konvoy Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. Operasyon sonucu Rıza Altun'un ağır yaralı olduğu belirtildi. Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da öldürüldü. Peki, Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında? Ali Aktaş nereli?

27 Mart 2019 Çarşamba 15:20
Ali Aktaş kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

TSK'dan yapılan açıklamaya göre; 21 Mart Perşembe günü, PKK elebaşı Cemil Bayık'ın sağ kolu olarak bilinen Rıza Altun'un bulunduğu konvoy Kandil'e düzenlenen hava harekatıyla vuruldu. Operasyon sonucu Rıza Altun'un ağır yaralı olduğu belirtildi. Operasyonda, aralarında PKK'nın sözde Dış İlişkiler Sorumlusu "Navdar" kod adlı Mikail Özdemir, sözde PKK'nın Sözcüsü "Serhat Varto" kod isimli Emrullah Dursun ve sözde Kandil Bölgesi Sorumlusu "Sinan Sor" kod adlı Ali Aktaş'ın bulunduğu üst düzey örgüt mensupları da öldürüldü. Peki, Ali Aktaş kimdir? Ali Aktaş kaç yaşında? Ali Aktaş nereli?

Teröristbaşı Rıza Altun kimdir? Rıza Altun nereli kaç yaşında | MİT TSK Kandil operasyonu

Mikail Özdemir kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

Ali Aktaş kimdir?

PKK terör örgütüne 1978 yılında katılan Ali Aktaş, 2009 yılından bu yana üst düzey örgüt üyeleri arasında yer aldı. 

"Sinan Sor" kod adıyla uzun süre Rusya ve Ermenistan'da faaliyet gösteren Ali Aktaş, Avrupa ve Rusya alanından Kandil'e para aktarım faaliyetlerini yürüttü. Irak'a 2011 yılında döndükten sonra terör örgütünün sözde gümrük sorumlusu olan Aktaş, 2014 yılında PKK'nın Mahmur Sorumlusu oldu. 

Aynı yıl PKK terör örgütünün sözde Dış İlişkiler Biriminde görev alan Aktaş, 2017 yılında Kandil'e çekildi ve Kandil Bölgesi Sorumlusu oldu.

Emrullah Dursun kimdir? | MİT TSK Kandil operasyonu

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:20
  1. Ali Aktaş
  2. Ali Aktaş kimdir
  3. Ali Aktaş kimdir nerelidir?
  4. Ali Aktaş kaç yaşında
  5. Ali Aktaş nereli
  6. Ali Aktaş pkk
  7. Ali Aktaş operasyon
  8. Ali Aktaş Rıza Altun
  9. MİT TSK Kandil operasyonu
  10. Serhat Varto kimdir
  11. navdar kimdir
  12. sinan sor kimdir

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dünya Altın Konseyi’den İslami finans raporu:
    1. Dünya Altın Konseyi’den İslami finans..
    2. Seden Bozbey kadın dernekleriyle..
    3. İdrar yollarındaki darlığa stentli..
    4. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    5. BAKKA Çelik Kümelenme Projesi için..
    6. GMİS’te devir teslim töreni, Hakan..
    7. Bekçiler hırsızlara göz açtırmıyor
    8. Döviz kurları
    9. FETÖ’den gözaltına alınan komiser..
    10. Denizli'deki deprem
    11. Üniversitelerarası 2. Lig Futsal..
    12. Fatsa Belediyespor’da alarm
    13. İsrail güçleri 8 Filistinliyi yaraladı
    14. Erzurum Valisi Memiş, Çat İslam..
    15. Yahudilerin duası, Feto’nun..
    16. Başkan Erdoğan'dan "sürpriz program"..
    17. Engelli derneğinden tekerlekli..
    18. AB onayladı! Araçlarda zorunlu oluyor
    19. Göztepeli futbolcular depremzede..
    20. Sivassporlu futbolcular ''Anadolu'nun..
    21. Yeni çipli kimlik kartı nasıl..
    22. Altının kilogramı 230 bin 600 liraya..
    23. Suriye sınırına zırhlı iş makinesi..
    24. Hamilelikte tüketilmemesi gereken 11..
    25. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum..
    26. Fransa duyurdu! ABD'nin skandal..
    27. İM. Kayserispor, U21 Takımı ile..
    28. Gültekin Uysal Mustafakemalpaşa’da
    29. Cepçi hırsızdan pişkin savunma
    30. "Onlara güzel bir seçim hediyesi verdik"
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Fetullah Gülen'in destek talimatı verdiği partiyi açıkladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek