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Spor Ali Akman tarih yazdı!
Spor

Ali Akman tarih yazdı!

Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman performansıyla adından söz ettiriyor. 19 yaşında 6. golüne ulaşan Ali Akman, Hollanda Eredivisie tarihinde 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-21 13:29:00 -
Ali Akman tarih yazdı!

Hollanda Eredivisie ekibi NEC Nijmegen'de forma giyen Ali Akman performansıyla adından söz ettiriyor. 19 yaşında 6. golüne ulaşan Ali Akman, Hollanda Eredivisie tarihinde 26. hafta sonunda bu rakama ulaşan en genç oyuncu unvanını elde etti.

Nec Nijmegen'de başarılı bir kiralık dönem geçiren Ali Akman, Hollanda basınına konuştu.

"Sezon sonunda Frankfurt'a geri döneceğim" diyen Ali Akman, "Umarım Frankfurt'ta kalabilirim. Yazın ne olacağını göreceğim. NEC'e tekrar kiralanmayı konuşmak için henüz erken. Burada harika vakit geçiriyorum. Mutluyum. Kariyerim için çok doğru bir seçim yapmışım. Burada çok fazla tecrübe elde ettim" dedi.

"NEC Nijmegen'e geldiğim için minnettarım"
Ali Akman, "Avrupa'da yalnız başına olmak kolay değil. Henüz 19 yaşımdayım ve bu benim Avrupa'daki ilk sezonum. Taraftarlar, takım arkadaşlarım ve teknik heyet ile iyi vakit geçiriyorum. NEC Nijmegen'e geldiğim için minnettarım" ifadelerini kullandı.

"Tüm takım Avrupa bileti için mücadele ediyor"
NEC ile sezonu iyi bir yerde bitirmek istediğini söyleyen Ali Akman, "Her geçen gün daha iyi oluyoruz. Önümüzde çok az lig maçı kaldı. Tüm takım Avrupa bileti için mücadele ediyor. Kolay olmayacak ama sonuna kadar savaşacağız" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Ali Akman, Hollanda günlerine ödülle başlamıştı. Genç oyuncu, performansıyla Ağustos ayında en iyi genç futbolcuya verilen "Johan Cruyff Yetenek Ödülü" kazanmıştı.

 

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