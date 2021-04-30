Algı operasyonu patladı! Mansur Yavaş'a "başarılı" diyenler bu habere iyi baksın

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Vatandaşa hizmet ettiği iddia edilen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın icraatleri sokakta vatandaşlara soruldu. Sipariş üzerine yapılan anketlerde başarılı olduğu iddia edilen Yavaş'ın tek bir icraatini dahi sayamayan vatandaşlar CHP belediyeciliğinin hizmet etmekten ne kadar aciz olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 13:36:00 - 2021-04-30 13:39:04

 yeniakit.com.tr 

Vatandaşlara hizmet ettiğini iddia eden CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın icraatleri sokakta vatandaşlara soruldu. Sokağa inen bir röportaj ekibi vatandaşlara "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın hizmetlerini biliyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

2 yıllık görev süresi boyunca hizmet etmek yerine boş işler peşinde koşan ve ısmarlama anketlerle pohpohlanarak şişirilen CHP'li Mansur Yavaş'ı beğendiklerini söyleyen vatandaşlar Yavaş'ın tek bir icraatini dahi sayamadı.

Yavaş'ın icraatleri soruldu

Şu ana kadar Mansur Yavaş'ın elle tutulur gözle görülür tek bir proje dahi ortaya koyamadığını belirten bazı vatandaşlar ise "Mansur Yavaş bugüne kadar ne yaptı ki? 2 senedir hiçbirşeyini görmedik" diyerek tepkilerini dile getirdi.

2 yıllık görev süresi boyunca boş laftan başka bir iş yapmayan ve vizyonsuzluğunu gözler önüne seren Yavaş'ı beğendiklerini söyleyen vatandaşlara ise "Mansur Yavaş'ın Ankara için yaptığı bir projeyi örnek gösterir misiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soru karşısında neye uğradığını şaşıran bazı vatandaşlar "Mansur Yavaş başarılı ama projelerini bilmiyoruz" şeklinde kaçamak cevaplar verdi.

Yavaş’ın tek bir projesini dahi örnek gösteremeyen vatandaşların bu sözleri CHP zihniyetinin hizmet etmekten ne kadar aciz olduğunu ortaya koyarken anketlerle şişirilen Mansur Yavaş balonu da bir kez daha patlamış oldu.

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Yorumlar

osman

anket şirketi yandaş mı idi?
  • Yanıtla

Rabia Zafer

Hiç Bir İcraat Yapmadan Nasıl Başarılı Oluyor Ahmaklar Yalancılar?
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